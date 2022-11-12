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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يلتقي السيسي على هامش كوب 27 .. القوات الأوكرانية تدخل خيرسون .. ألمانيا تنسحب من معاهدة ميثاق الطاقة.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

بايدن: ملتزمون بمكافحة الاحتباس الحراري
تضرر منشأة أبحاث نووية في خاركيف الأوكرانية
الأمم المتحدة تصوت لصالح مشروع قرار فلسطيني بشأن الاحتلال
بريطانيا تتهم إيران بتوجيه تهديدات بالقتل لصحفيين مقيمين في المملكة المتحدة
 


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في قمة المناخ بشرم الشيخ، حيث بحثا ملف سد النهضة وتطورات الحرب في أوكرانيا وعدة ملفات إقليمية هامة.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسي قوله إن مصر متمسكة بالحفاظ على أمنها المائي للأجيال الحالية والقادمة من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد يضمن الأمن المائي لمصر، وذلك وفقاً لمبادئ القانون الدولي لتحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، ومن ثم أهمية الدور الأمريكي  للاضطلاع بدور مؤثر لحلحلة تلك الأزمة

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وأبرزت صحيفة "الراي" كلمة بايدن خلال قمة المناخ، حيث أكد أن الولايات المتحدة "تبنيت برنامجًا طموحًا لمواجهة التحديات المناخية، واستثمرنا في التكنولوجيا، ولدينا جولة من الابتكار وتخفيض التكاليف، للوصول لمستقبل منخفض الكربون".

ولفت "بايدن" إلى أن الدول الإفريقية تعاني من تداعيات التغير المناخي، ونحن بحاجة لإطلاق العنان لدفعة جديد في اقتصاد عالمي ناشئ بالطاقة النظيفة، مما يغير كل شىء في العالم.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة أقرت 368 مليار دولار لدعم الكهرباء النظيفة، مؤكدا التزام بلاده بمكافحة الاحتباس الحراري.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "القبس" إن لجنة إنهاء الاستعمار التابعة للأمم المتحدة تبنت مشروع قرار فلسطيني يطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي.

ويطالب القرار، الذي تمت الموافقة عليه في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، محكمة العدل الدولية بالإدلاء برأيها "بشكل عاجل" في "احتلال إسرائيل طويل الأمد واستيطانها وضمها للأراضي الفلسطينية"، والذي قال إنه ينتهك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

دوليًا، ذكرت "الجريدة" أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قالت إن فحصا لمنشأة أبحاث في مدينة خاركيف الأوكرانية خلص إلى أنها تعرضت لأضرار بالغة، لكن لا توجد مؤشرات على إنبعاث إشعاعات أو تحول مواد نووية.

وأشارت "القبس" إلى أن جهاز المخابرات العسكرية الأوكراني قال إن وحدات عسكرية أوكرانية تدخل مدينة خيرسون في جنوب البلاد وطالب أي قوات روسية مازالت هناك بالاستسلام.

وقال الجهاز في بيان باللغة الروسية إن خيرسون تعود للسيطرة الأوكرانية بعد أن ظلت محتلة منذ مارس آذار وهدد "بتدمير" أي جنود روس يبدون مقاومة.

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وأشارت "الوطن" إلى أن ألمانيا انضمت  إلى فرنسا وهولندا في الانسحاب من معاهدة ميثاق الطاقة العائدة للعام 1994 والتي يقول منتقدون إنها تحمي استثمارات في الوقود الأحفوري.

وقالت سكرتيرة الدولة في وزارة الاقتصاد فرانزيسكا برانتنر: "إننا نوائم سياستنا التجارية باستمرار مع حماية المناخ وننسحب وفقًا لذلك من معاهدة ميثاق الطاقة".

وذكرت "الراي" أن الحكومة البريطانية استدعت ، دبلوماسيّا إيرانيّا كبيرا؛ للاحتجاج على ما وصفته بتهديدات بالقتل وجهت إلى صحافيين مقيمين في المملكة المتحدة، بعد أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للنظام.

وكتب وزير الخارجية جيمس كليفرلي على تويتر: "استدعيت القائم بالأعمال الإيراني اليوم بعدما تعرّض صحافيون يعملون في المملكة المتحدة لتهديدات بالقتل من قبل إيران".

 

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