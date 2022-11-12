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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سنواصل الوقوف بجانب أوكرانيا.. بريطانيا تعلق على انسحاب روسيا من خيرسون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم السبت، إن الانسحاب الروسي من خيرسون في أوكرانيا يثبت قوة وشجاعة الشعب الأوكراني.

وأضاف كليفرلي في تغريدة له عبر حسابه بموقع "تويتر": "بلادنا ستواصل وقوفها إلى جانب أوكرانيا ضد القوات الروسية".

اكتمال نقل القوات

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اكتمال نقل قواتها إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبرو في منطقة خيرسون جنوبي أوكرانيا، لافتة إلى أنها تصدت لهجمات أوكرانية أثناء انتقال الوحدات، في وقت رحبت كييف بالانسحاب الروسي واصفة إياه بأنه "نصر مهم".

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان أوردته وكالة "ريا نوفوستي": "أسقط الدفاع الجوي الروسي طائرات مسيرة وصواريخ أوكرانية، بما في ذلك من طراز هيمارس، التي حاولت ضرب جسر أنتونوفسكي والطوافات التي كانت القوات الروسية تستخدمها للانتقال إلى الضفة اليسرى"، مشيرة إلى عدم وقوع خسائر في الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية.

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من جانبه قال رئيس بلدية خيرسون أولكسندر كوبيتس، إن إمكانية النقل اللوجستي بين الضفتين اليمنى واليسرى لنهر دنيبرو، بما في ذلك إمدادات الغذاء إلى خيرسون، لا تزال قائمة، مؤكداً أن "البنية التحتية الحيوية في المدينة تعمل بالفعل".

وأضاف كوبيتس: "لدينا كل الفرص لضمان توفير (لوجستيات) بين الضفة اليمنى واليسرى. لدينا كل الحلول فيما يتعلق بالحركة، وهذا ينطبق أيضاً على الإخلاء وتوريد المواد والمواد الغذائية الضرورية".

ولفت إلى أن جميع البنى التحتية الحيوية للمدينة تعمل، مشدداً على أنه "يتم توفير المياه للمباني السكنية، كما أن المرافق المعالجة تعمل. سنبذل قصارى جهدنا لضمان أن البنية التحتية الحيوية تعمل".

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وفي وقت سابق قال قائد المجموعة المشتركة للقوات الروسية سيرجي سوروفيكين، إن القوات الروسية ستتولى الدفاع في اتجاه خيرسون على طول الضفة اليسرى لنهر دنيبرو.

انهيار جسر استراتيجي

في المقابل، نقلت هيئة البث العامة الأوكرانية عن سكان قولهم إن جسر أنتونيفسكي، وهو الطريق الوحيد القريب الذي يعبر من مدينة خيرسون إلى الضفة الشرقية التي تسيطر عليها روسيا لنهر دنيبرو، قد انهار.

ونشرت الهيئة صورة تظهر أجزاء كاملة من الجسر وقد انهارت، إذ يقع الطريق التالي الذي يعبر نهر دنيبرو على بعد أكثر من 70 كيلومتراً من مدينة خيرسون. ولم يتضح بعد سبب انهيار الجسر. 

خيرسون روسيا بريطانيا أوكرانيا دنيبرو

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