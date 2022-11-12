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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتشال جثة طالب جامعى.. ارتفاع ضحايا سقوط ميني باص في ترعة بالدقهلية لـ21

حادث ميني باص الدقهلية
حادث ميني باص الدقهلية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان ضحية جديدة لحادث سقوط سيارة ميني باص بترعة الرياح التوفيقي المارة أمام طريق "ميت غمر - المنصورة) ليرتفع عدد ضحايا الحادث الى 21 وإصابة 5 آخرين.


وانتشلت قوات الإنقاذ النهري جثمان شاب لم يتجاوز عمره 18عامًا. في ظل مواصلة جهود البحث لانتشال اية ضحايا مازالوا بداخل المياه.


وانتقل فريق من النيابة العامة برئاسة محمد نصر، رئيس نيابة جنوب المنصورة الكلية ومحمد نصر وكيل النائب العام بنيابة أجا الجزئيةوتحت اشراف المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية الي موقع الحادث لبدء اجراء معاينة للميني باص ومكان سقوطة وكذلك فريق من الأدلة الجنائية وادارة مرور الدقهلية لتحديد اسباب الحادث.


وتلقت  مديرية أمن الدقهلية، إخطارًا  مامور مركز شرطة أجا بسقوط ميني باص في مياه ترعة "الرياح التوفيقي" على طريق "المنصورة – أجا" في الجهة المقابلة لقرية الديرس ومنشأة عبد النبي مركز اجا، بمحافظة الدقهلية اليوم، اثناء توجهه من مدينة ميت غمر إلي المنصورة وبه ركاب.


وهرعت سيارات الإسعاف والإنقاذ النهري إلى مكان الحادث، وتبين سقوط سيارة ميني باص تحمل لوحات رقم (د س ع 3482) ماركة شيفرولية ومصرع 21 شخص، وانقاذ 17 آخرين وصل الى المستشفى 5 مصابين من ركاب الميني باص، حتى الآن وتكثف القوات من جهودها للتأكد من عدم وجود أحد في مياه الترعة.


وأكد شهود العيان أن الحادث وقع أمام قرية منشأة عبد النبي بالقرب من قرية الديرس"وامام قرية منشأة عبد النبي وسقط الميني وكان به ركاب في مياه الترعة، نتيجة إختلال عجلة القيادة بيد السائق ولا تزال جهود المباحث والإنقاذ النهري للتأكد من عدم وجود ضحايا آخرين للحادث.
وجرى نقل جثامين المتوفين والمصابين لمستشفيات أجا والمنصورة الدولي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامه.

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