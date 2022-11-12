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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لمساعدة الجميع.. جون كيري: نحاول الالتزام برؤية 2030 الخاصة بالمناخ

صدى البلد

قال المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري، إن هناك دول تتأثر أكثر من غيرها بـ تداعيات تغير المناخ، مشددا على أن الوقت أصبح مناسبا لتعويض الدول المتضررة من تداعيات تغير المناخ. 

وأضاف “جون كيري” خلال كلمته على هامش “قمة المناخ بشرم الشيخ”، إن هناك دول لم تلتزم بما هو مطلوب منها لخفض انبعاثات الكربون والوصول إلى صفر انبعاثات عام 2050، متابعا: يجب علينا تقليل الانبعاثات بدرجة كبيرة وإلا سيكون من المستحيل الوصول إلى صفر انبعاثات عام 2050.

وأشار إلى ضرورة العمل من أجل زيادة استثمارات القطاع الخاص في مشاريع الطاقة النظيفة، والسعى لتقليل استخدام الوقود الأحفوري.

وأكمل: نسعى لدعم الدول على إطلاق العديد من المبادرات لمواجهة تغير المناخ، ونتعهد بأن نزيد من مشروعات الطاقة النظيفة، ومساعدة الدول النامية على تحمل تداعيات التغيرات المناخية.

وأكد على أهمية الالتزام من الدول الكبرى برؤية 2030 الخاصة بالمناخ ومساعدة الجميع في هذا الشأن.

 

المناخ تغير المناخ شرم الشيخ مشروعات الطاقة النظيفة اخبار التوك شو جون كيري

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