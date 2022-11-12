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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرا خارجية الهند وأوكرانيا يناقشان أزمة الحبوب والحرب الروسية على هامش قمة (آسيان)

صدى البلد

اجتمع وزير الشئون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، اليوم /السبت/، مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، وذلك على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، المنعقدة حاليا في العاصمة الكمبودية /بنوم بنه/.


وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن الوزيرين ناقشا خلال الاجتماع التطورات الأخيرة في المنطقة والمخاوف النووية وسبل إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية.


وأعرب جايشانكار - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - عن سعادته للقاء كوليبا، قائلا "إن مناقشاتنا تناولت التطورات الأخيرة في الصراع ومبادرة الحبوب والمخاوف النووية".


من جانبه، شدد كوليبا - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - على ضرورة وقف روسيا هجماتها على الفور، وسحب جميع قواتها من أوكرانيا والالتزام بالسلام.
 

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