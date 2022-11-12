وزيرا خارجية الهند وأوكرانيا يناقشان أزمة الحبوب والحرب الروسية على هامش قمة (آسيان)

اجتمع وزير الشئون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، اليوم /السبت/، مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، وذلك على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، المنعقدة حاليا في العاصمة الكمبودية /بنوم بنه/.



وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن الوزيرين ناقشا خلال الاجتماع التطورات الأخيرة في المنطقة والمخاوف النووية وسبل إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية.



وأعرب جايشانكار - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - عن سعادته للقاء كوليبا، قائلا "إن مناقشاتنا تناولت التطورات الأخيرة في الصراع ومبادرة الحبوب والمخاوف النووية".



من جانبه، شدد كوليبا - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - على ضرورة وقف روسيا هجماتها على الفور، وسحب جميع قواتها من أوكرانيا والالتزام بالسلام.

