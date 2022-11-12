من الجنة للنار.. كيف تطورت العلاقة بين شيرين وشقيقها| من الأصدق ؟

تصاعدت أزمة المطربة شيرين عبد الوهاب في الآونة الأخيرة بعد انفصالها عن حسام حبيب، حتى تحدث شقيقها ووالدتها في الإعلام متمنيين أن تعود لحياتها مرة أخرى، وتتخلص من أزمتها النفسية بسبب طليقها حسام حبيب، إلى أن فجرت شيرين مفاجأة عقد قرانها على حسام حبيب مرة أخرى.

رافقت الحالة النفسية السيئة والتي وصلت للإكتئاب المطربة شيرين عبدالوهاب، في الفترة الأخيرة، حتى أضطر شقيقها محمد عبدالوهاب لإدخالها إلى مستشفى الأمراض النفسية في مصر الجديدة لعلاجها من الإدمان، إلا أن هناك تضاربات في الأقاويل، بين المساندة والاستغلال، بين الشقيقين، فما تفصيل الأزمة بينهما.

تطورات العلاقة بين شيرين وشقيقها

تطورت العلاقة بين المطربة شيرين عبد الوهاب وشقيقها محمد عبدالوهاب، وشهدت صراعات في الفترة الأخيرة، حتى أصبحت هناك مفارقات في طبيعة العلاقة بينهم، فكيف تطورت الأزمة بين الشقيقين؟

قبل أن تتصاعد الأزمة بين المطربة شيرين عبدالوهاب وشقيقها، كانت الحياة بينهما تظهر على الساحة الإعلامية طبيعية يسود عليها الود والحب، حيث كانا يظهران سويًا في مناسبات عديدة، حيث نشرت شيرين في وقت سابق على فيسبوك صورة تجمعها بأسرتها معلقة عليها: “ أنا وأمي أغلى حاجة في حياتي وإخواتي محمد وإيمان ربنا يخلهملي”.

شيرين وشقيقها

تفاجأ الجميع في الفترة القليلة الماضية، بإدخال محمد عبدالوهاب، شقيقته شيرين إلى مستشفى الأمراض النفسية لتلقي العلاج من الإدمان، بعد ما وجدها مع حسام حبيب في شقتها بالتجمع وهما تتعاطى المخدرات ، هذه القصة التي يوجد لها روايات مختلفة.

راوية شقيق شيرين

من ناحية محمد عبدالوهاب، أكد على أنه ذهب إلى شيرين في شقة التجمع التي سبق واستأجرتها، ووجدها برفقة طليقها حسام حبيب تتعاطى المخدرات في الشقة، ما أضطره إلى أخذها رغمًا عنها لتلقي العلاج اللازم في المستشفى.

أكد محمد شقيق شيرين على أن لم يتعد بالضرب على شقيقته قائلاً “ أنا مضربتهاش والناس المتخصصين اللي في المستشفى هما اللي خدوها علشان تتعالج، والنيابة العامة بتحقق مع المستشفى اللي شيرين فيها والمستشفى قدمت الأوراق المطلوبة، هما اللي شهروا بيها وفضحوها”.

رواية شيرين عبدالوهاب

في رواية المطربة شيرين عبدالوهاب، قال ياسر قنطوش، المحامي الخاص بها، إنها تعرضت لمؤامرة كبيرة أحد أطرافها شقيقها محمد عبدالوهاب، وأنه قام بضربها وسحلها مستخدمًا سلاحًا في مواجهتها لإرهابها وترويعها مع مجموعة من الاشخاص أصدقاءه.

وتابع من خلال منشور له عبر فيسبوك “ ذلك الأمر ثابت بتحقيقات النيابة العامة، حيث وجهت الفنانة له اتهام صريح بذلك بالإضافة لاتخاذ إجراءات قانونية تجهه عن واقعة السب والقذف التي ذكرت على لسانه مع الإعلامي عمرو أديب”.

واكد قنطوش في منشوره “ شيرين لن تتوانى عن مقاضاة أي شخص يسئ لها أو لسمعتها، وأنها كلها ثقة في النيابة العامة والقضاء المصري في استعادة حقوقها وما تعرضت له من مؤامرة مغلفة بدافع الأخوة والشفقة، وهذا بعيد كل البعد عن الحقيقة حيث ان هناك تقارير طبية في تحقيقات النيابة العامة تثبت صحة أقوالها وأنها في هذه الفترة الحالية متفرغة تمامًا لأعمالها الفنية تاركه أمور التقاضي لمكتبنا بشأن متابعتها ومتابعة الإجراءات القانونية”.

غضب محمد عبدالوهاب بسبب أفعال شقيقته

خلال الأيام القليلة الماضية، نشر محمد عبدالوهاب شقيق الفنانة شيرين، منشورا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مستنكرًا أفعالها تجاه بعض الأشخاص في حياتها قائلاً:

“ حسبي الله ونعم الوكيل، تمشي سواق بيشتغل معاكي بقاله 22 سنة صاينك وصاين ولادك وشغالة بنت صغيرة ملهاش ذنب، وميمي فؤاد الراجل المحترم بقى المدعو ميمي اللي من شهر كنتي منزلة صوره ليه كاتبه عليها أجدع راجل في مصر.. ياترى بقى بعد كل ده ” لوسي ابن طنط فكيهة" اللي انتي معاه من ساعة ما خرجتي من فيلا قرايبه في لاند مارك مبسوط؟".

التزم محمد عبدالوهاب، شقيق شيرين الصمت تمامًا، ولم يعلق على إعلان شقيقته عودتها مرة أخرى إلى طليقها حسام حبيب.