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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

في طريق العودة لحسام حبيب.. كم شخصًا تخلت عنهم شيرين؟

عقد قران شيرين وحسام
عقد قران شيرين وحسام حبيب

فجرت المطربة شيرين خلال الساعات القليلة الماضية، مفاجأة للجميع بإعلانها عقد قرانها على طليقها حسام حبيب، واعتذارها له عن كل الكلام الذي قالته عنه في السابق، بعد ما اكتسبت محبه وتعاطف الكثيرين خلال الفترة الماضية، بسبب الحالة النفسية السيئة التي تعرضت لها.

رافقت الحالة النفسية السيئة والاكتئاب الذي أصاب المطربة شيرين عبدالوهاب في الفترة الأخيرة، ظهور أفراد أسرتها عبر وسائل الإعلام، متحدثين عن أزمتها مع حسام حبيب، وخلال رحلة عودة شيرين إلى زوجها تخلت عن 3 أشخاص.

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أشخاص تخلت عنهم شيرين في طريق عودتها إلى حسام حبيب

شقيق شيرين محمد عبدالوهاب 

تعرضت المطربة شيرين عبد الوهاب، لأزمة نفسية كبيرة في الآونة الأخيرة بعد انفصالها عن زوجها حسام حبيب، ما أضطر شقيقها محمد عبدالوهاب لإدخالها إلى مستشفى الأمراض النفسية في مصر الجديدة، لعلاجها من الإدمان.

شيرين وشقيقها

وكان محامي شيرين قد كشف في بيان رسمي ان شقيقها قد قام بمعاونة آخرين بإرهابها بالسلاح لإجبارها على الدخول للمستشفى للعلاج وقاموا بضربها وسحلها، إلا أن شيرين قررت مسامحته بعد إعلان عقد قرانها على حسام حبيب.

حرص محمد عبد الوهاب شقيق شيرين على كتابة منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك معاتبًا شقيقته بعد ما طردت سائقها الخاص ومدير أعمالها كاتبًا: 

“ حسبي الله ونعم الوكيل، تمشي ساق بيشتغل معاكي بقاله 22 سنة صاينك وصاين ولادك وشغالة بنت صغيرة ملهاش زنب، وميمي فؤاد الراجل المحترم بقى المدعو ميمي اللي من شهر كنتي منزله صوره ليه كاتبه عليها أجدع راجل في مصر.. ياترى بقى بعد كل ده ” لوسي ابن طنط فكيهة" اللي انتي معاه من ساعة ما خرجتي من فيلا قرايبه في لاند مارك مبسوك؟".

التزم محمد عبدالوهاب، شقيق شيرين الصمت تمامًا، ولم يعلق على إعلان شقيقتها عودتها مرة أخرى إلى طليقها حسام حبيب.

والدة شيرين 

كانت كريمة أبو زيد، والدة المطربة شيرين عبد الوهاب، قد خرجت عن صمتها في الفترة الأخيرة، موضحة حقيقة أزمة ابنتها مع شقيقها، حيث قالت في إحدى المداخلات التليفزيونية “ حسام حبيب دا شر أنقذوا بنتي منه.. وبتسهر هي وحسام حبيب يشربوا مخدرات.. انا اللي طلبت من ابني إنقاذ اخته، وطردت حسام من بيتي”.

وتابعت “ الواد دا شر، وبنتي بقالها 3 أيام بتشرب هي وحسام حبيب، وطردتني أنا وأختها من البيت، وكان هناك خلافات سابقة بيني وبينه، وعلاقتي ببنتي كانت كويسة جدًا، ولكنه أول ما جه طردتني، انا اللي اترجيت ابني علشان مش مآمنة عليها.. وحسام حبيب قالي هتجوزها قولتله لما تشوف حلمة ودنك”.

تمنت كريمة أبو زيد والدة شيرين من الله -عز وجل- أن يرحمها من حسام حبيب، لأنه شر، بنتي كانت كويسة والواد ده رجع قلب حالها".

ميمي فؤاد مدير أعمالها 

وجه ياسر قنطوش محامي المطربة شيرين عبدالوهاب، في بيان نشره عبر موقع فيسبوك، العديد من الاتهامات ل مدير الأعمال السابق لها، ميمي فؤاد، منها ترويج الشائعات، وفشله في إدارة أعمالها.

قام ميمي فؤاد بالرد على تلك الاتهامات التي تم توجيهها له من خلال مداخلة تليفزيونية قائلاً: “ أنا زعلان شوية من البيان، وقال أني قلت شائعات، أنا مش عارف قلت إيه غلط، سألوني هل مازلت أعمل مع شيرين وأجبت لا”.

وتابع في حديثه أنه أنفصل عن العمل الفني مع المطربة شيرين موضحًا “ هي في مرحلة تحتاج مراجعة أمورها وقراراتها، ومن الطبيعي عندما تكون مرتبطة مع شخص مثلي، ممكن هذا يكون مقيدًا لقرارها عند المراجعة، وفضلت أن أرفع عنها الحرج، عند اتخاذ قرارها.. على المستوى الإنساني والعملي فنانة كبيرة ونجمة انا وكل الناس بنحبها، ولو طلبت مني أي حاجة عمري ما اتأخر، بغض النظر عن الانفصال”.

شيرين حسام حبيب عودة شيرين إلى زوجها محمد عبدالوهاب مستشفي الامراض النفسية الإدمان

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