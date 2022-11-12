النشرة الدينية.. حكم الحلف على المصحف.. صفات وجه النبي وأشكاله.. تفاصيل مسابقة شيخ الأزهر

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية والأخبار المهمة التي تهم المسلم في حياته اليومية، وتشغل أذهان كثير من المسلمين، نرصدها في النشرة الدينية.

المشرف على الرواق الأزهري يتفقد فروعه بمحافظة قنا



حكم الحلف على المصحف وكفارته.. دار الإفتاء ترد



هل يجوز لشاب عمره 21 سنة تقبيل خالته؟.. داعية يحسم الجدل



صفات وجه النبي.. أوصافه الشكلية والجسدية



الأوقاف تعلن تفاصيل اختبار المتقدمين لمسابقة معاني القرآن



تزامنا مع انطلاقها.. تفاصيل مسابقة شيخ الأزهر التي يشارك فيها 180 ألف طالب



المفتي: التغير المناخي الحالي فساد طارئ على أصل الخلقة والفطرة

