تعويض مالي عاجل من التحالف الوطني للعمل الأهلي لضحايا أتوبيس الدقهلية

يتقدم التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بخالص العزاء لأسر وأهالي ضحايا ومصابي حادث انقلاب اتوبيس داخل ترعة في مركز اجا بمحافظة الدقهلية.

ويعرب التحالف الوطني بكامل مؤسساته عن عزمه بتقديم تعويضات مالية لأسر المتوفين وللمصابين بواقع ٥٠ الف للمتوفي و ٢٥ الف للمصاب، وتم فور العلم بالحادث تسيير قافلة طبية متعددة التخصصات للمساعدة في حال الاحتياج الى ذلك، مع وجود تحرك عاجل لفرق من المتطوعين لتقديم الدعم النفسي والمادي لاسر الضحايا المتواجدين في محيط الحادث.

وفي سابقة الاولى من نوعها يعلن التحالف عن تقديم مشروعات لجميع الاسر المتضررة من الحادث والتي تحتاج الى مصدر دخل مستدام بحيث يكون المشروع الواحد بقيمة تمويل ٢٥ الف جنيه .

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