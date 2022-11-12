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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اتفاجئت بيه قدامي | اعتراف صادم من سائق أتوبيس الدقهلية في التحقيقات

أتوبيس الدقهلية الغارق
أتوبيس الدقهلية الغارق

أدلى سائق السيارة الميني باص والذي تسبب في وفاة 20 شخصا بعد قفزه من السيارة قبل أن تسقط بمياه ترعة الرياح التوفيقية أمام قرية منشأة عبدالنبي بطريق (ميت غمر- المنصورة) بأقواله أمام نيابة مركز أجا الجزئية في التحقيقات التي أجريت تحت اشراف المستشار عبدالرحمن محمد الشهاوي،المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية.

أقوال السائق 


وقال السائق  إنه يعمل على خط (ميت غمر- المنصورة) وأثناء سيرة في اتجاه سندوب بمدينة المنصورة فوجئ بسيارة أمامه قادمة من الجانب الايسر وخلال سيره في الجهة اليمنى ومحاولة سائق السيارة الاتجاه الى مدخل طريق ميت العامل إلا أنه حاول تفاديه فاضطر بالنزول بالميني باص إلى الترعة.

اتهامات النيابة للسائق

واتهمت النيابة العامة السائق بالاستهتار وذلك بعد شهادة عدد من المصابين بقيام السائق بالتحدث في الهاتف المحمول خلال سيره ومحاولته تفتدي السيارة، أنكر الاتهام الموجه اليه .

وقررت النيابة العامة إجراء تحليل للسائق لبيان تعاطيه المواد المخدرة فتبين تعاطيه مادة مخدرة وأمرت النيابة بحبس السائق على ذمة التحقيقات وعرضه علي مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل نهائيه بيانا لمدى تعاطية المواد المخدرة وتحديد نوعها وكذلك التصريح بتسليم الجثامين الذي جرى التعرف عليهاوأخذ عينات من باق الجثامين المجهولة لحين تحديد هويتهم.
 .
في السياق ذاته انتقل المستشار أكرم سرحان، رئيس نيابة جنوب المنصورة الكلية، الى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي وفتح تحقيق مع المصابين المحتجزين داخل المستشفي وانهاء اجراءات تصاريح الدفن وتسليمها لذوي المتوفين.

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أسماء ضحايا أتوبيس المنصورة 


وتم نقل المتوفين إلى مستشفى أجا المركزي وتم التعرف عليهم و هم: “أميرة ا. ” ،25عاما، ونجلها “ياسين .ا” و" علي.ج"،4أعوام،ونجل شقيقتها “أشرقت .أ”،3أعوام وشقيقتها  “ رودينا ” ،5أعوام، “ونرمين .ا” ،30عاما،و “أسماء. ن” 28عاما  و شاب وفتاة مجهولي الهوية.

فيما تم التعرف على 9 جثامين جرى نقلهم لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي وهم : “باسم .م” ،١٧عاما، “محمد .ن” ، ١٧ عاما، و"محمد.ع"،١٧عاما، و"ماهر.ح"،١٧عاما، و"عبد.ع" ،٢٠عاما، و" مصطفي .م"،١٧عاما،مصطفى .م"،١٧عاما، محمد.أ" ،٢٢عاما، و"عبدالرحمن. أ" ،٢١عاما.

وسجلت مستشفى أجا المركزي وصول 6 مصابين وهم كل من : "ياسمين .أ"، و" “عبد العظيم ”|19 عاما ومقيمة بصهرجت الكبري مركز ميت غمر، و"آيه .أ"،19 عاما، كوم النور مركز أجا،و “أنور.ع” 58 عاما، دقادوس مركز ميت غمر، و"صفاء .م" 29 عاما،  ميت محسن مركز ميت غمر، و “أحمد . س”، 12 عاما ميت غمر، و “ شريف .م” 28 عاما، دقادوس مركز ميت غمر.

100 ألف جنيه تعويض لكل حالة وفاة 

وكانت محافظة الدقهلية أصدرت بيانا قالت فيه،  أنه بناء علي تعليمات رئيس مجلس الوزراء سيتم صرف 100 الف جنيه تعويض لكل حالة وفاة في حادث انقلاب اتوبيس (ميني باص) في ترعه المنصورية قرب قريه منشاه عبد النبي مركز اجا علي طريق اجا المنصوره . 

وأشار البيان الي ارتفاع حالات الوفاه حتي الآن الي 25 شخص وجرى نقلهم الي مشرحة مستشفي الدولي ، مشيراً إلي أن عملية البحث مازالت جارية من قبل فرق الإنقاذ لإحتمالية وجود حالات وفاه اخري .


وقال مصدر طبي بمديرية الصحة بالدقهلية، إن سيارات الإسعاف نقلت جثامين الضحايا إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم إعلان حالة الطواري في الإدارات الصحية بالمنصورة وأجا لسرعة التعامل مع الحادث.

وأضاف المصدر أنه وصل إلى الآن عدد الضحايا إلى 20 جثة بالإضافة إلي وجود 8 مصابين، فيما تكثف قوات الإنقاذ النهري البحث في مياه ترعة “الرياح التوفيقي” عن ضحايا أخرين.
واشار المصدر الي انه تم نقل المصابين لمستشفي أجا المركزي، وتم تحويل المصاب الاخير الي مستشفي المنصورة الدولي لاصابته بكسر في الفقرات الصدرية.
 

المنصورة مركز اجا مدينة المنصورة الرياح التوفيقي ترعة الرياح التوفيقية ميت غمر الدقهلية

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