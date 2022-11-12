محافظ البنك المركزي ومحمد شيرين يعزّيان في رؤوف غبور | شاهد

شارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الاستئناف السابق، وجلال السعيد، محافظ القاهرة السابق فى عزاء رجال الأعمال رؤوف غبور بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.



بينما حرصت علي الحضور كل من المخرجة ساندرا نشأت، والفنانة هند صبري، والمهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق.

وتُوفي رؤوف غبور، الأربعاء الماضي، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وشيع اليوم السبت، جثمان رجل الأعمال، من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية.



من هو رجل الأعمال رؤوف غبور

الدكتور رؤوف كمال حنا غبور راجل أعمال مصرى رئيس مجموعة شركات غبور والعضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة جي بي غبور أوتو اللى تأسست سنة 1985، وأولاده نادر رؤوف كمال غبور عضو مجلس الإدارة وكمال رؤوف كمال غبور وزوجته الراحلة علا لطفي زكي وهبة.



وتخرج رؤوف غبور في كلية طب عين شمس عام 1976، كانت ثروته الشخصية وقتها من أعماله نصف مليون جنيه، ليتوسع في أعماله بعد ذلك لتصل استثماراتها إلى 30 مليار جنيه، ويملك إحدى كبرى شركات السيارات العاملة في السوق المصري وعدد كبير من العلامات التجارية.