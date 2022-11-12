عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

محافظ البنك المركزي ومحمد شيرين يعزّيان في رؤوف غبور | شاهد

عزاء رؤوف غبور
عزاء رؤوف غبور

شارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الاستئناف السابق، وجلال السعيد، محافظ القاهرة السابق فى عزاء رجال الأعمال رؤوف غبور بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.


بينما حرصت علي الحضور كل من المخرجة ساندرا نشأت، والفنانة هند صبري، والمهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق.

وتُوفي رؤوف غبور، الأربعاء الماضي، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وشيع اليوم السبت، جثمان رجل الأعمال، من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية،  بحضور البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية.


من هو رجل الأعمال رؤوف غبور

الدكتور رؤوف كمال حنا غبور راجل أعمال مصرى رئيس مجموعة شركات غبور والعضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة جي بي غبور أوتو اللى تأسست سنة 1985، وأولاده نادر رؤوف كمال غبور عضو مجلس الإدارة وكمال رؤوف كمال غبور وزوجته الراحلة علا لطفي زكي وهبة.


وتخرج رؤوف غبور في كلية طب عين شمس عام 1976، كانت ثروته الشخصية وقتها من أعماله نصف مليون جنيه، ليتوسع في أعماله بعد ذلك لتصل استثماراتها إلى 30 مليار جنيه، ويملك إحدى كبرى شركات السيارات العاملة في السوق المصري وعدد كبير من العلامات التجارية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 أضعاف الأمطار| الأرصاد لصدى البلد: مصر دخلت فى حيز التغيرات المناخية

تشابه كبير | مفاجأة صادمة في قسيمة زواج شيرين وحسام حبيب

قرار مفاجئ من كولر بشان محمد محمود وزياد طارق في الأهلي

النيابة العامة تأمر بحبس سائق أتوبيس الدقهلية

أتوبيس الدقهلية الغارق | ننشر 10 صور مأساوية من حادث ترعة المنصورة

الرئاسة: بايدن أكد أن أمريكا تدعم حق مصر في الحفاظ على حقوقها المائية

رقم خرافي .. شاهد سيارة أحمد سعد الجديدة .. صور

اعتذرت بعد تألقه.. خالد الغندور ينتقد رضا عبد العال بسبب نجم الأهلي

موضوعات متعلقة

وزير التموين وأحمد السقا ويسرا في عزاء رؤوف غبور| فيديو وصور

ترشيحاتنا

تعويض بـ100 ألف جنيه.. التضامن: أسر ضحايا أتوبيس المنصورة مُحاطة بكل أوجه الرعاية

زيلينسكي: روسيا دمرت البنية التحتية في خيرسون قبل انسحابها

في ذكرى وفاته | ابنة يونس شلبي تكشف عن وصية والدها الأخيرة

أحمد موسى: الإخوان لن يتوقفوا عن دعوات التخريب ضد مصر..فيديو

الحق بيع| صعود مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يرتفع 46 جنيها

الخارجية الأمريكية: مصر لديها الإمكانية لتكون مصدرا مهما للغاز في أفريقيا وأوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحميك من أمراض خطيرة .. 8 نصائح للحفاظ على صحة الفم

كولومبيا.. شاهد أجمل ضابطة شرطة في العالم تكافح الجريمة وتتصدّر عناوين الصحف

هنا سقط الميني باص ومات 20 ضحية.. التفاصيل الكاملة لحادث الدقهلية وأسبابه

تشقق الشفاه علامة على الإصابة بأمراض خطيرة

فيديو

التليفون وهذه السيارة السبب .. حبس سائق أتوبيس الدقهلية الغارق | تغطية خاصة

ضحايا وجثث مجهولة .. تفاصيل مأساوية في حادث أتوبيس الدقهلية |تغطية خاصة

بشرى سارة.. تراجع أسعار البيض في الأسواق |تغطية خاصة

يا الدفع يا الوقف.. حسم مصير كهربا مع الأهلي آخر ديسمبر .. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

محمد شعبان

قمة المناخ تاريخ جديد لقوة مصر

هبة مصطفى

طريقك أخضر يا مصر

نهى زكريا

مؤتمر المناخ.. مصر تبنى سفينة نوح

اﻟﻤﺰﻳﺪ