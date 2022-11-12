برلمانية: المصريون وجهوا صفعة قوية لأعداء الوطن

أشادت الدكتورة هدى الطنباري عضو مجلس النواب في كفر الشيخ عن حزب الشعب الجمهوري، بوعي الشعب المصري العظيم، مشيرة إلى أن المصريين وجهوا صفعة قوية لقوى الشر وأعداء الوطن بعدم الاستجابة إلى التظاهرات التي دعت إليها خفافيش الظلام.



وقالت «الطنباري»، في تصريح لـ «صدى البلد»، إن المصريين أكدوا للعالم جميعاً وعيهم وإدراكهم لجميع المخططات الشيطانية التي تريد إفساد فرحة الشعب المصري، لافتة إلى أن هذا الشعب العظيم يدرك جيداً المسئولية الوطنية للحفاظ على مقدراته ولا يسير خلف قوى الشر ويحافظ على أمن واستقرار الوطن جنباً إلى جنب مؤسسات الدولة.

وأكدت النائبة هدى الطنباري عضو مجلس النواب، أن نجاح مؤتمر المناخ Cop27 تأكيد على دور مصر الريادي والمحوري في المنطقة ومكانتها القوية وريادتها في المجتمع الدولي، موضحة أن التنظيم الرائع والمميز صفعة قوية أيضاً لكل المتربصين وأعداء الوطن.