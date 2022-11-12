عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: المصريون وجهوا صفعة قوية لأعداء الوطن

النائبة د.هدى الطنباري
النائبة د.هدى الطنباري

أشادت الدكتورة هدى الطنباري عضو مجلس النواب في كفر الشيخ عن حزب الشعب الجمهوري، بوعي الشعب المصري العظيم، مشيرة إلى أن المصريين وجهوا صفعة قوية لقوى الشر وأعداء الوطن بعدم الاستجابة إلى التظاهرات التي دعت إليها خفافيش الظلام.

الإنتهاء من إنشاءات مركز الأورام بـ كفر الشيخ بنسبة 100 % | صور

ورش لأعمال الفنون التراثية والتدريب على النول في كفر الشيخ .. صور


وقالت «الطنباري»، في تصريح لـ «صدى البلد»، إن المصريين أكدوا للعالم جميعاً وعيهم وإدراكهم لجميع المخططات الشيطانية التي تريد إفساد فرحة الشعب المصري، لافتة إلى أن هذا الشعب العظيم يدرك جيداً المسئولية الوطنية للحفاظ على مقدراته ولا يسير خلف قوى الشر ويحافظ على أمن واستقرار الوطن جنباً إلى جنب مؤسسات الدولة.

وأكدت النائبة هدى الطنباري عضو مجلس النواب، أن نجاح مؤتمر المناخ Cop27 تأكيد على دور مصر الريادي والمحوري في المنطقة ومكانتها القوية وريادتها في المجتمع الدولي، موضحة أن التنظيم الرائع والمميز صفعة قوية أيضاً لكل المتربصين وأعداء الوطن.

محافظة كفر الشيخ الشعب المصري المجتمع الدولي كفر الشيخ مجلس النواب برلمانية الدولة المصرية عضو مجلس النواب حزب الشعب الجمهورى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شافوا حاجة .. جمهور شيرين يكشف مفاجأة خافية عن الكل في كتب كتابها

تشابه كبير | مفاجأة صادمة في قسيمة زواج شيرين وحسام حبيب

10 أضعاف الأمطار| الأرصاد لصدى البلد: مصر دخلت فى حيز التغيرات المناخية

قرار مفاجئ من كولر بشان محمد محمود وزياد طارق في الأهلي

الحق بيع| صعود مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يرتفع 46 جنيها

كولر مش متحمّس | فرج عامر : المهاجم المتألق عاوز ينضم لـ الأهلي

أتوبيس الدقهلية الغارق | ننشر 10 صور مأساوية من حادث ترعة المنصورة

رقم خرافي .. شاهد سيارة أحمد سعد الجديدة .. صور

موضوعات متعلقة

الإنتهاء من إنشاءات مركز الأورام بـ كفر الشيخ بنسبة 100 % | صور

ورش لأعمال الفنون التراثية والتدريب على النول في كفر الشيخ .. صور

إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بـ كفر الشيخ

ضبط 661 طن أرز شعير وأبيض خلال حملات تموينية في كفر الشيخ

انطلاق فعاليات مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن في كفر الشيخ.. صور

توريد 30 ألفا و272 طن أرز شعير في كفر الشيخ

كسح مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ.. صور

وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد معرض الأنشطة بمركز الإبداع والموهوبين.. صور

ترشيحاتنا

اللي بينقلوا أرواح | تعليق ناري من عمرو أديب على حادث أتوبيس الدقهلية

لهؤلاء | كيف تحصل على تمويل بمليوني جنيه بدون ضامن من البنوك

بمشاركة النني.. أوديجارد يُعزز تصدر أرسنال للدوري الإنجليزي

دكتور بمعهد الفلك: التغيرات المناخية يمكن أن تزيد نسبة المياه في مصر

مواجهة صعبة لحامل اللقب.. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك في كأس مصر؟

"البيئة": 85% من القمامة في البحار وعلى الشواطئ ناتجة عن المخلفات البلاستيكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين عز : شيرين سمعت كلامى وركنت الكرامة .. ورضوى الشربيني ترد

شاهد.. شاكيرا تُبكي القلوب بتشجيعها لابنها خلال مباراة بيسبول في برشلونة

بعد اعتناقها الإسلام .. إطلالة لافتة لـ مارين الحيمر بدون حجاب

الغلط على أخوها | تصريح ناري من رضوى الشربيني بسبب زواج شيرين

فيديو

رد فعل غير متوقع من شقيق شيرين عبدالوهاب وحماها على عودتها لحسام حبيب|فيديوجراف

سر رجوع شيرين وحسام حبيب .. تفاصيل مثيرة تكشفها لغة الجسد

مصرع 20 شخصا وإصابة 8.. كواليس سقوط ميني باص في ترعة بالدقهلية

التليفون وهذه السيارة السبب .. حبس سائق أتوبيس الدقهلية الغارق | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

محمد شعبان

قمة المناخ تاريخ جديد لقوة مصر

هبة مصطفى

طريقك أخضر يا مصر

نهى زكريا

مؤتمر المناخ.. مصر تبنى سفينة نوح

اﻟﻤﺰﻳﺪ