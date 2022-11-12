ورش لأعمال الفنون التراثية والتدريب على النول في كفر الشيخ .. صور

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اليوم، برنامج الفنون التراثية للنشء ضمن سلسلة برامج الفنون الإبداعية في المشغولات اليدوية بمركز شباب كفر الشيخ، فضلاً عن تدريبهم على أعمال النول اليدوي لصناعة الكليم.

ويعمل البرنامج على تنمية الحس الفني والإبداعي لدى الطلائع ويتضمن ورش عمل تدريبية لأعمال الخيامية، بمشاركة الصغار في المرحلة العمرية من سن 13 إلى 17 عاما، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

من جانبه، أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن البرنامج التراثي يعمل على تنمية المواهب الإبداعية لدي الأطفال ويسهم في تشكيل عقل ووجدان النشء فى هذه السن وتأصيل الهوية المصرية وإحياء الحرف التراثية من خلال أفكار مبتكرة يقدمها المشاركون الصغار.

وأضاف محروس، أن الورش الفنية تعد مناخ مناسب لتعريف الجيل الحالي والأجيال القادمة بفنون مصر التراثية الأصيلة مثل صناعة الكليم اليدوى والمنسوجات المصنعة على النول على أيدى صناع محترفين.



ينفذ البرنامج بمراكز شباب كفر الشيخ بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب، الإدارة العامة للبرامج والأنشطة، بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب إشراف تنفيذى لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء وتنفيذ فرق العمل بمراكز الشباب.

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