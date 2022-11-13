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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس البنك الإفريقي : شرم الشيخ أبهرت العالم

رئيس البنك الإفريقي
رئيس البنك الإفريقي للتنمية

قال دكتور اكينومي اديسينا رئيس البنك الإفريقي للتنمية، إن شرم الشيخ مدينة عظيمة أبهرت العالم مشيرا إلي أن قارة أفريقيا فخورة بمدينة شرم الشيخ وتابع رئيس البنك الإفريقي للتنمية. 

جاء ذلك خلال  لقائه باللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على رأس وفد من قيادات البنك على هامش مشاركتهم في مؤتمر المناخ وذلك بمكتبة بمدينة شرم الشيخ.

وأبدى رئيس البنك الإفريقى عن سعادته  وانبهاره  بمدينة شرم الشيخ، مشيدا بالتطوير الهائل التي شهدتة المدينة خلال الفترة القليلة الماضية مثمنا على جهود الدولة ومحافظ جنوب سيناء ومساعديه، وخاصة أن التطوير تم في مدة لا تتجاوز الخمسة أشهر بعد الخروج  من عدة أزمات  عامه  اشهرهم أزمة كورونا.
وأكد أن جميع الافارقة فخورون بشرم الشيخ التي ابهرت العالم بقدرتها التنظيمية الهائلة على استضافة اكبر حدث عالمى وهو مؤتمر المناخ. 

وأشار رئيس بنك التنمية على ضرورة التواصل مع محافظ جنوب سيناء من اجل نقل  تلك التجربة الفريدة في التطوير الى المدن الافريقية كما شجع على أهمية جلب رؤوس الأموال في القارة واستثمارها في شرم الشيخ من اجل استمرار عملية التنمية ، كما شمل اللقاء التباحث مع محافظ جنوب سيناء حول الاستعدادات الجارية لاستضافة شرم الشيخ للمؤتمر السنوي للبنك الافريقى والتي تستضيفة شرم الشيخ في مايو 2023.

وأبدى محافظ جنوب سيناء سعادته  بهذا اللقاء مع رئيس البنك الافريقى لما يمثلة من قيمة وقامة في مجال البنوك والاستثمار والتنمية على المستوى الافريقى والدولى ، مؤكدا على التواصل الدائم والمستمر والعمل المشترك من اجل تطوير الاستثمار في افريقيا، وتمنى إقامة سعيدة للضيف والوفد المرافق في مدينة السحر والجمال شرم الشيخ.

شارك في اللقاء اللواء خالد متولى مستشار المحافظ للعلاقات الخارجية والمستشار وليد السباعى المستشار القانوني للمحافظة واللواء عبدالفتاح حلمى المستشار الإعلامى للمحافظ .
 

رئيس البنك الإفريقي

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اخبار شرم الشيخ الإفريقي للتنمية اللواء خالد فودة محافظ شرم الشيخ تبهر

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