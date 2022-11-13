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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد فوزي : اتحاد الكرة تواصل معي لخلافة الحضري وقت أزمته مع ميكالي

أحمد فوزي
أحمد فوزي

أعلن أحمد فوزي مدرب حراس مرمى نادي الإعلاميين، تواصل اتحاد الكرة معه لخلافة عصام الحضري في تدريب منتخب مصر الأوليمبي.


وقال أحمد فوزي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إنه تلقى اتصالا من جانب اتحاد الكرة لخلافة عصام الحضري في منتخب مصر الأوليمبي، قبل أن يتم حل الأزمة التي نشبت مؤخرا بين الحضري وميكالي.

وشدد :" سعيد جدا لدخولي ضمن قائمة المرشحين لهذا المنصب، أتمنى أن احقق كمدرب ما لم أنجح في تحقيقه كلاعب، وسعيد أيضا بانتهاء أزمة الحضري مع ميكالي، لأن الاستقرار مهم للفريق".

احمد فوزى اتحاد الكرة عصام الحضري منتخب مصر الأوليمبي منتخب مصر

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