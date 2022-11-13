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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كل ما يمكن معرفته عن سرطان الرئة الأسباب والأعراض والمضاعفات والعلاج والوقائة

سرطان الرئة
سرطان الرئة

يتسبب سرطان الرئة في حدوث مضاعفات

يتعرّض المصابون بسرطان الرئة لضيق التنفس

تتوفر علاجات لتقليل مؤشرات المرض والأعراض 

 

أعطى الباحثون الذين يأملون في تقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة لدى المدخنين الشرهين مكملات بيتا كاروتين لهؤلاء المدخنين. 

وأظهرت النتائج أن هذه المكملات قد زادت في الواقع من خطر الإصابة بالسرطان لدى المدخنين
إليك أسباب الإصابة بمرض سرطان الرئة وأهم أعراضه وأهم  طرق العلاج 

أسباب سرطان الرئة

 يزداد خطر الإصابة به مع زيادة طول فترة التدخين وعدد السجائر التي قام الشخص بتدخينها.

أعراض سرطان الرئة 


لا يتسبب سرطان الرئة عادةً في ظهور علامات وأعراض في مراحله الأولى وقد تتضمن علامات سرطان الرئة وأعراضه ما يلي:

سعال جديد لا يزول
سعال الدم، ولو بكمية قليلة
ضيق النفس
ألم في الصدر
بحّة الصوت
فقدان الوزن دون محاولة
ألم العظام
الصداع

فإذا ظهرت عليك أي مؤشرات مرض أو أعراض مستمرة تثير قلقك، حدد موعدًا مع الطبيب.

إذا كنت مدخنًا ولم تتمكن من الإقلاع عن التدخين، فحدد موعدًا طبيًا مع طبيبك. يمكن أن يوصيك طبيبك باستراتيجيات للإقلاع عن التدخين، مثل التوجيه، والأدوية والمنتجات البديلة للنيكوتين.
 

عوامل الخطر لسرطان الرئة 


هناك عدد من العوامل التي قد تَزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة. وبعض العوامل يمكن السيطرة عليه؛ عن طريق الإقلاع عن التدخين مثلاً. لكن ثمة عوامل أخرى لا يمكن التحكم فيها مثل تاريخ عائلتك المرضي.

ومن عوامل خطورة الإصابة بسرطان الرئة، يعد التدخين فقد يزداد خطر الإصابة بسرطان الرئة مع زيادة عدد السجائر التي تدخنها يوميًا وعدد سنوات التدخين. لكن الإقلاع عن التدخين في أي عمر يمكن أن يقلِّل بشكلٍ كبير فرص الإصابة بسرطان الرئة.

مضاعفات سرطان الرئة 

1-ضيق النفس

يُمكن أن يتسبب سرطان الرئة في حدوث مضاعفات، مثل ضيق النفس. 

يمكن أن يتعرّض المصابون بسرطان الرئة لضيق النفس إذا تزايد حجم الورم السرطاني تزايدًا أدى إلى سَدِّ مجاري الهواء الرئيسية، ويمكن أن يتسبب سرطان الرئة أيضًا في تراكم السائل حول الرئتين، ما يجعل من الصعب على الرئة المصابة أن تَتَوسَّع بالكامل عند الشهيق.

2-سعال الدم

 يمكن أن يسبب سرطان الرئة نزيفًا في مجرى الهواء، ما قد يؤدي إلى أن تسعل دمًا (نفْث الدم).

وقد يصبح النزيف حادًا في بعض الأحيان.، وهناك علاجات متاحة للسيطرة على النزيف.

3 - الألم

يمكن أن يتسبب سرطان الرئة المتقدم الذي ينتشر وصولًا إلى بطانة الرئة أو منطقة أخرى من الجسم، مثل العظم، في الشعور بالألم. 

أخبِر طبيبك إذا شعرت بألم، حيث تتوفر العديد من العلاجات للسيطرة على الألم.

4-تراكُم السوائل في الصدر 

 يمكن أن يتسبب سرطان الرئة في تراكُّم السوائل في الحيز المحيط بالرئة المصابة في التجويف الصدري ويمكن أن يسبب السرطان الذي ينتشر ألمًا أو غثيانًا أو صداعًا أو مؤشرات مرض وأعراضًا أخرى حسب العضو المصاب وبمجرد انتشار سرطان الرئة خارج الرئتين، لا يمكن علاجه بشكل عام. 

تتوفر علاجات لتقليل مؤشرات المرض والأعراض ولمساعدتك على البقاء على قيد الحياة فترة أطول.

طرق الوقاية 

لا توجد طريقة مؤكدة للوقاية من سرطان الرئة، ولكن يمكنك تقليل المخاطر إذا كنت تحرص على:

1-الامتناع عن التدخين

إذا لم تدخن أبدًا، فلا تبدأ في التدخين. تحدث مع أطفالك حول عدم التدخين حتى يتمكنوا من فهم كيفية تجنب عامل الخطر الرئيسي هذا المرتبط بسرطان الرئة. 

2-الإقلاع عن التدخين

أقلع عن التدخين الآن. يقلل الإقلاع عن التدخين من خطر الإصابة بسرطان الرئة، حتى إذا كنت مدخنًا لسنوات. تحدث مع الطبيب المعالج لك حول استراتيجيات ووسائل الإقلاع عن التدخين التي يمكن أن تساعدك على الإقلاع عن التدخين.

3-تجنَّب التَّدخين السَّلبي

إذا كنت تعيش أو تعمل مع مدخن، فحثه على الإقلاع عن التدخين. على الأقل، اطلب منه أن يدخن خارج المكان الذي توجد فيه. تجنب الأماكن التي يدخن فيها الناس.

4- تجنب تناول جرعات كبيرة من الفيتامينات في شكل أقراص

 لأنها قد تكون ضارة، فعلى سبيل المثال، أعطى الباحثون الذين يأملون في تقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة لدى المدخنين الشرهين مكملات بيتا كاروتين لهؤلاء المدخنين. 

وأظهرت النتائج أن هذه المكملات قد زادت في الواقع من خطر الإصابة بالسرطان لدى المدخنين

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