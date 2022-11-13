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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اخبار السوشيال .. كولر يحضر مفاجأة لتدعيم الأهلي فى الفترة القادمة .. و محمد صلاح يحتفل بـ فوز ليفربول على ساوثهامبتون

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

بعد إصابة ثنائي الأهلى.. كولر يتخذ قرارا مهما للحفاظ على اللاعبين

 

كشف فرج عامر، رئيس نادى سموحة السابق،  أن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، طالب بمنع نزول أي لاعب  التمرين اذا كان يشعر باي آلام، وذلك بعد إصابة ثنائي الفريق فى الفترة الأخيرة. 

 

محمد صلاح يحتفل بـ فوز ليفربول على ساوثهامبتون .. شاهد

 

احتفل محمد صلاح ، لاعب ليفربول الانجليزى ، بفوز فريقة على ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، في  المباراة التي جمعتهما على ملعب “ أنفيلد رود” .

 

وفروا مشاعركم.. سمية الخشاب توجه رسالة لـ جمهورها | شاهد

 

وجهت  الفنانة سمية الخشاب،  رسالة لـ متابعيها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من خلال تدوينه نشرتها من ساعات . 

 

كولر يحضر مفاجأة لتدعيم الأهلي فى الفترة القادمة .. تفاصيل

 

أعلن فرج عامر، رئيس نادى سموحة السابق،  أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي،  ينوي اكتشاف المواهب في فرق الشباب والناشئين في النادي الأهلي لتدعيم الفريق فى الفترة القادمة.

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