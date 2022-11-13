وفروا مشاعركم.. سمية الخشاب توجه رسالة لـ جمهورها | شاهد

وجهت الفنانة سمية الخشاب، رسالة لـ متابعيها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من خلال تدوينه نشرتها من ساعات .

وكتبت سمية الخشاب “ وفروا مشاعركم لنفسكم، انتوا محتاجينها اكتر ”.

ويذكر أن علقت الفنانة سمية الخشاب، على عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب لزوجها الفنان حساب حبيب،وهو الخبر الذي أثار الجدل بين الجميع.

وكتبت سمية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر:"بعد كده يا حبايبي منتعاطفش مع حد الا لما نتاكد انه هو نفسه متعاطف مع نفسه عشان منحرقش كتير علي الفاضي".

وأضافت في تويتة أخرى:"اي علاقه تمنها كرامه الانسان تغور فستين داهيه، العالم فيه ٦ مليار والله".