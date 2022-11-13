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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طقس الخليج| أمطار رعدية في السعودية.. وغائم جزئيًا بـ الإمارات والكويت

طقس
طقس

تشهد حالة الطقس في دول الخليج العربي، اليوم الأحد، تقلبات جوية ومناخية مختلفة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

السعودية:

الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان، في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

فيما تكون  حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 15-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الإمارات:

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوًا إلى غائم جزئيًا أحيانًا ورطبًا ليلاً مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الكويت:

يسود اليوم طقس معتدل وغائم جزئيًا، والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة، مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة صباحاً ونهاراً.

أما الطقس ليلاً سيكون مائل للبرودة وغائم جزئياً إلى غائم، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة.

سلطنة عمان:

صحو إلى غائم جزئيًا على محافظة مسندم مع فرص لهطول أمطار متفرقة، وصحو بوجه عام على بقية المحافظات مع احتمال تكون السحب على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، وفرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب في آخر الليل أو الصباح الباكر على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان.

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