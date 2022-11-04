طقس الخليج | أمطار في الإمارات والبحرين ورياح قوية تهب على السعودية

شهدت حالة الطقس في الدول الخليجية اليوم الجمعة، تقلبات جوية ومناخية عديدة نفرد أبرزها في التقرير التالي:

طقس السعودية

قال المركز الوطني للأرصاد إن طقس السعودية اليوم سيطرأ عليه انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الشرقية والرياض ويمتد تأثيرها على منطقة نجران وكلك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير قد تمتد إلى الباحة.

وأشار المركز إلى أن حالة الرياح السطحي في البحر الأحمر ستكون جنوبية غربية الى غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والجنوبي بسرعة 15-30كم/ساعة وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الأوسط، وفي الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وأوضح المركز أن درجة الحرارة العظمى في مدينة مكة المكرمة ستكون 36 درجة مئوية والصغرى 26 درجة مئوية مع نسبة رطوبة 70% وجو صحو، بينما يتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى في المدينة المنورة 32 درجة مئوية والصغرى 19 درجة مئوية مع نسبة رطوبة 30% وجو مليء بأتربة مثارة.

طقس الإمارات

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون جو الإمارات ليوم الجمعة، صحو إلى غائم جزئي بوجه عام وغائم أحيانًا على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية وقد تسقط أمطار خفيفة ليلاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحيانًا في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن درجة الحرارة العظمى في المناطق الساحلية والجزر ستتراوح ما بين 33 و35 درجة مئوية والصغرى ما بين 22 و27 درجة مئوية، والمناطق الداخلية العظمى ستتراوح ما بين 33 و36 درجة مئوية والصغرى ما بين 16 و23 درجة مئوية.

أما حالة الرياح في المناطق الساحلية والجزر في دولة الإمارات فيتوقع أن تتراوح ما بين 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س جنوبية غربية - شمالية شرقية، وفي المناطق الداخلية ما بين 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س جنوبية غربية - شمالية شرقية.

طقس الكويت

وفي دولة الكويت توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الكويت ليوم الجمعة نهارًا معتدلاً وغائمًا جزئيًا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة، وفي ساعات الليل أن يكون معتدلاً وغائمًا جزئيًا والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 35 كم/ساعة.

وتوقع المركز أن تسجل الكويت درجة حرارة عظمى 28 درجة مئوية وصغرى 21 درجة مئوية مع نسبة رطوبة ما بين 15 - 50%.

طقس البحرين

وفي مملكة البحرين توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الجمعة في البحرين معتدلاً ثم يتحول إلى غائم في وقت لاحق مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة ويكون غائمًا جزئيًا بعد الظهيرة، فيما يتوقع أن تكون الرياح جنوبية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة تتحول إلى شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة في وقت الحق من هذه الليلة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانًا، محذرة من رياح قوية السرعة وأن ارتفاع الموج سيكون من قدم إلى 3 أقادم قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقادم في عرض البحر.



وقالت الإدارة إن درجة الحرارة العظمى في البحرين ستكون 31 درجة مئوية والصغرى 23 درجة مئوية مع نسبة رطوبة عظمى 85% وصغرى 25%.

طقس سلطنة عمان

وفي سلطنة عمان توقعت هيئة الطيران المدني أن يكون طقس اليوم الجمعة في السلطنة، صحوًا بوجه عائم على معظم المحافظات مع تدفق السحب العالية والمتوسطة واحتمال هطول أمطار متفرقة على محافظة مسندم واحتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب في آخر الليل أو الصباح الباكر على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار وأجزاء من ساحل بحر عمان واحتمال هطول أمطار متفرقة على محافظة ظفار.

وأشارت الهيئة إلى أن حالة الرياح في سلطنة عمان ستكون خفيفة ليلاً لكنها متغيرة الاتجاه على سواحل بحر عمان ثم تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة نهارًا. وستكون الرياح في بقية المحافظات في عمان جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، مشيرةً إلى أن الموج سيكون هادئًا على معظم سواحل سلطنة عمان ويصل أقصى ارتفاع له مترًا وربع.