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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم | بايدن يزور مصر للمشاركة بـ COP 27.. مفاجأت بأسعار الذهب والدولار .. تفاصيل طقس الخليج اليوم .. مورجان ستانلي: هناك انعدام يقين في منع الركود الاقتصادي

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

سعر الدولار يواصل الصعود عالميا.. الاحتياطي الفيدرالي يرفع الفائدة في ديسمبر

واصلت عملة الدولار الأمريكي الارتفاع وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف يرفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر المقبل.

بايدن: إشارات بوتين المتكررة للأسلحة النووية "خطيرة للغاية"

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تراجع تاريخي في سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب العالمية في تسوية تعاملات يوم الجمعة، تراجعًا قياسيًا لليوم الثالث على التوالي، ما يجعلها تسجل خسائر أسبوعية بنحو 0.7%، وسط ارتفاع الدولار الأمريكي.

رسميا.. الرئيس الأمريكي يشارك بقمة المناخ cop27 في شرم الشيخ

أصدر البيت الأبيض اليوم السبت، بيانًا قال فيه إن الرئيس جو بايدن سوف يشارك في قمة الأمم المتحدة الـ27 للمناخ "كوب27" المزمع عقدها في 6 نوفمبر المقبل في شرم الشيخ بمصر.

طقس الخليج اليوم |معتدل في الكويت والإمارات .. وأمطار رعدية تضرب السعودية

تشهد حالة الطقس في دول الخليج العربي اليوم السبت، تقلبات جوية ومناخية مختلفة في السعودية والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان.

اشتراك بفلوس.. هكذا سيكون شكل تويتر بعد استحواذ إيلون ماسك عليه

قال روس جربر أحد المساهمين في شركة تويتر وشركة تسلا المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك إن الأخير سوف يجري تغيرات جذرية في موقع تويتر بعد استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار.

بيان عاجل من إيلون ماسك بشأن سياسات المحتوى في تويتر

قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إن شركة تويتر لم تقم حتى الآن بأي إجراءات لتغيير سياسات المحتوى لموقع تويتر وذلك بعد ساعات قليلة من إعلانه تشكيل مجلس إشراف على المحتوى.

المتهم معادي للسامية.. القصة الكاملة للاعتداء على زوج نانسي بيلوسي

اشتراك بفلوس.. هكذا سيكون شكل تويتر بعد استحواذ إيلون ماسك عليه

المتهم معادي للسامية.. القصة الكاملة للاعتداء على زوج نانسي بيلوسي

تشهد الساحة السياسية الأمريكية في الوقت الراهن، موجة غضب واستنكار شديدة بعد تعرض بول بيلوسي زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لاعتداء عنيف إثر اقتحام منزلهما في سان فرانسيسكو خلال وقت مبكر من صباح الجمعة.

غير عشوائي .. الشرطة الأمريكية تكشف تفاصيل جديدة عن ضرب زوج بيلوسي
كشف رئيس شرطة سان فرانسيسكو الأمريكية اليوم السبت، أن الاعتداء على بول بيلوسي زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لم يكن هجومًا عشوائيًا.

بايدن: الهجوم على زوج نانسي بيلوسي خسيس

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم السبت، الهجوم على بول بيلوسي زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بأنه خسيس.

هل تنجح أمريكا في محاربة الركود الاقتصادي؟.. مورجان ستانلي: هناك انعدام يقين

أثارت التقديرات الأولية التي أصدرتها وزارة التجارة الأمريكية يوم الخميس، حول ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 2.6% في الربع الثالث، عدة تساؤلات حول مدى نجاح الولايات المتحدة في مكافحة الركود الاقتصادي خاصة بعد تسجيل الاقتصاد الأمريكي انكماشًا لربعين متتاليين.

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