زعيم عظيم.. ترامب يدعو البرازيليين لانتخاب بولسونارو

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البرازيليين إلى انتخاب الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو لولاية رئاسية ثانية، واصفًا إياه بأنه "زعيم عظيم".

وكتب ترامب على منصته الاجتماعية "تروث سوشال"، "صوتوا للرئيس جايير بولسونارو لن يخذلكم أبدا"، ووصف ترامب الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية المقررة الأحد بأنها "يوم مهم للبرازيل".

وهاجم ترامب المرشح اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، واصفا إياه بأنه "مجنون يساري راديكالي سيدمر بلدكم بسرعة".

وسخر ترامب في منشوره من خصم بولسونارو مطلقا عليه لقب "لولو" بدلا من استخدام اسمه "لولا".

وهذه المرة الثانية التي يدعو فيها ترامب لإعادة انتخاب بولسونارو، فقد قال قبل الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في 2 أكتوبر إنه "رجل رائع، أحد الرؤساء العظماء لأي بلد في العالم".

وتظهر استطلاعات الرأي أفضلية طفيفة للولا في جولة الإعادة الأحد، لكن بولسونارو فاجأ مراكز استطلاع الرأي بنتائج أفضل مما توقعت في الجولة الأولى في 2 أكتوبر.

وزعم بولسونارو بدون دليل أن الانتخابات قد تشهد تزويرا وألمح إلى أنه قد يرفض النتيجة إذا خسر.

واتخذ الرئيس الأمريكي جو بايدن مسافة من بولسونارو، لكنه امتنع عن توجيه نقد علني له والتقاه في يونيو في قمة إقليمية في لوس أنجليس.

ويجري لولا وبولسونارو مناظرة متلفزة أخيرة مساء الجمعة بتوقيت البرازيل قبل يومين من الجولة الثانية للانتخابات.