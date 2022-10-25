استطلاع: رئيس البرازيل يخسر شعبيته أمام خصمه اليساري قبل 6 أيام من جولة الإعادة

أحرز المرشح الرئاسي اليساري في البرازيل لويز ايناسيو لولا دا سيلفا تقدمه قليلا، على خصمه اليميني المتطرف، الرئيس الحالي جايير بولسونارو، قبل 6 أيام من جولة الإعادة في الانتخابات البرازيلية المثيرة للانقسام، بحسب استطلاع، الاثنين.



ويتقدم لولا دا سيلفا بنسبة 52.0٪ من الأصوات مقابل 46.2٪ لبولسونارو ، وفقًا لاستطلاع AtlasIntel ، متقدمًا من 51.1٪ إلى 46.5٪ لبولسونارو في الاستطلاع السابق قبل أسبوعين.

وقال مساعد كبير إن الاستطلاع اكتمل قبل حادث إطلاق نار، الأحد، تورط فيه مؤيد بولسونارو وعضو الكونجرس السابق روبرتو جيفرسون ، الأمر الذي أثار قلق حملة الرئيس بشأن التأثير السلبي على استطلاعات الرأي.

وكانت التغييرات لكلا المرشحين أقل من هامش الخطأ بنقطة مئوية واحدة ، ولكن مع تحديد الانتخابات يوم الأحد ، حتى السباق المستقر في هذه المرحلة؛ يفضل المرشح الأوفر حظًا لولا.

وعلى الرغم من أن الاستطلاع لم يعكس تأثير حادث يوم الأحد حيث أطلق مؤيد بولسونارو النار وأصاب رجال شرطة أثناء مقاومته للاعتقال، قال رومان إن تعافي الرئيس منذ الجولة الأولى من التصويت في 2 أكتوبر قد توقف.

وبدأ بولسونارو في تقليص تقدم لولا إلى 3 أو 4 نقاط مئوية بفضل موجة من الإنفاق الاجتماعي الجديد في الأشهر الأخيرة من الحملة الانتخابية مع الفوائد التي حسبتها رويترز لتكلف 273 مليار ريال (52 مليار دولار) لوزارة الخزانة هذا العام والعام المقبل. .