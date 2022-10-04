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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

حلفاء بولسارنو يفوزون بأكبر عدد من مقاعد الكونجرس في البرازيل

رئيس البرازيل
رئيس البرازيل

ليلة انتخابية قوية منحت لحلفاء الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو ولحزبه أكبر عدد من المقاعد في مجلسي الكونجرس، ما يسلط الضوء على القوة الدائمة لحركته المحافظة حتى لو فشل في إعادة انتخابه.

وفاز حزبه اليميني الليبرالي (PL) بـ 99 مقعدًا في مجلس النواب المكون من 513 عضوًا، ارتفاعًا من 77 ، وتسيطر الآن الأحزاب ذات الميول اليمينية المتحالفة مع بولسونارو على نصف مجلس النواب.

وقال متحدث باسم الحزب إن المفاجأة الأكبر في تصويت يوم الأحد كانت في مجلس الشيوخ حيث فاز حزب بولسونارو بـ 13 مقعدًا من أصل 27 مقعدًا ، مع احتمال وجود مقعدين آخرين في جولة الإعادة.

وكتب بولسونارو على وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأولى من صباح الإثنين: 'رغم كل الصعاب والجميع ، فزنا بمليوني صوت هذا العام مقارنة بعام 2018'. 

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واضاف “كما انتخبنا اكبر مقاعد مجلسى النواب والشيوخ التى كانت اولويتنا الاساسية ”.

وساعد بولسونارو في انتخاب حلفاء في مجلس الشيوخ كانوا متأخرين في استطلاعات الرأي ، مثل الوزيرين السابقين داماريس ألفيس وباولو بونتيس. 

وهزم ألفيس، وهو حليف إنجيلي، مرشح مجلس الشيوخ من حزب بولسونارو نفسه.

وأدى الأداء القوي لليمينيين في السباقات التشريعية وحكام الولايات، خاصة في جنوب شرق البرازيل الأكثر ثراءً ، إلى جعل بولسونارو الفائز الأكبر في الانتخابات. 

كما نفى فوز منافسه اليساري في الرئاسة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بالفوز الصريح وعزز قاعدة سياسية يمكن أن تساعده في الحكم إذا فاز في جولة الإعادة في 30 أكتوبر.

في حين أن معظم المحللين السياسيين ما زالوا يرون فوز الرئيس السابق لولا ، فإن فوزه لم يعد ضربة قاضية.

وفاز حزب لولا العمالي بعشرة مقاعد أخرى في مجلس النواب بالكونغرس ، حيث لا يزال ثاني أكبر حزب مع 68 نائبا. ولكن إذا تم انتخاب لولا ، فسيواجه صعوبة في الحصول على تشريع من خلال كونجرس أكثر تحفظًا.

وحقق حلفاء بولسونارو أيضًا تقدمًا في سياسات الدولة ، بما في ذلك السباقات على منصب الحاكم.

وفاز وزير البنية التحتية السابق تارسيسيو فريتاس ، الذي شارك في تجمعات الدراجات النارية مع بولسونارو ، بأكبر عدد من الأصوات لحاكم ساو باولو ، أكبر ولاية في البرازيل ، وسيواجه حليف لولا فرناندو حداد في جولة الإعادة في 30 أكتوبر.

وتفاخر بولسونارو بالمساعدة في انتخاب ثمانية حكام على الفور ، على أمل انتخاب ثمانية آخرين في الجولة الثانية.

وكتب على تويتر “هذا هو أعظم انتصار للوطنيين في تاريخ البرازيل: 60٪ من الأراضي البرازيلية سيحكمها أولئك الذين يدافعون عن قيمنا ويقاتلون من أجل أمة أكثر حرية”.

وأبدى لولا تفاؤلاً بالنتيجة، قائلاً إنه يتطلع إلى شهر آخر في الحملة الانتخابية وفرصة مناقشة بولسونارو وجهاً لوجه.

البرازيل مجلس النواب التواصل الاجتماعي مجلس الشيوخ رئيس البرازيل ساو باولو انتخابات الرئاسة

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