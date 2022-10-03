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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتخابات البرازيل.. لولا دا سيلفا وبولسونارو يتنافسان على الرئاسة في جولة إعادة

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت هيئة الانتخابات البرازيلية، اليوم الاثنين، عن إجراء جولة ثانية بين الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو ومنافسه لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

 

وقالت الهيئة على موقعها على الإنترنت إن انتخابات الرئاسة ستشهد جولة إعادة في 30 أكتوبر بين الجانبين.

 

وأوضحت أنه بعد فرز 97.3 في المئة من أصوات الناخبين عبر التصويت الإلكتروني حصل لولا على 47.9 في المئة من الأصوات الصحيحة مقارنة مع 43.7 في المئة لبولسونارو، مما يجعل الفوز في الجولة الأولى أمرا صعبا.

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وكانت شركة "داتافولها" الرائدة في استطلاعات الرأي قد أعطت الرئيس السابق 50 بالمئة من الأصوات مقابل 36 بالمئة لبولسونارو، في استطلاع نشر عشية الانتخابات، حيث وضعت الفوز من الجولة الأولى في متناول المرشح اليساري المخضرم.

وفي بداية الفرز الأحد، حقق بولسونارو تقدما طفيفا بفارق 5 نقاط على لولا، ليسارع معسكره الى الاحتفال بالنتائج الأولية، وكتب نجله إدواردو عضو الكونغرس على "تويتر": "داتافولها أخطأت مرة أخرى".

وكان بولسونارو ودائرته المقربة يراقبون النتائج في مقر الرئاسة في برازيليا.

 

الانتخابات بولسونارو لولا دا سيلفا استطلاع جولة ثانية

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