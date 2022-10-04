نجل الرئيس البرازيلي يتهم منظمي استطلاعات الرأي بمحاولة التلاعب بنتائج الانتخابات

يسعى أنصار الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو إلى إجراء تحقيق في انتخابات بعد أن أربكت استطلاعات الرأي وأجبر السباق على جولة الإعادة، بحسب نجله.

ونسب إدواردو بولسونارو الفضل إلى رسالة فيديو أرسلها دونالد ترامب لمساعدة والده في الوصول إلى مسافة خمس نقاط من الزعيم اليساري لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.

وقال إن البرازيليين يتوقعون عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

ولكنه احتفظ بغضب خاص لاستطلاعات الرأي التي أعطت لولا تقدمًا مضاعفًا، وهو ما قال إنه ربما شجع بعض المؤيدين على التصويت لمرشحين آخرين.

وقال لموقع DailyMail.com: 'لا نعتقد أنهم كانوا مخطئين عن طريق الخطأ أو العلم'.

واضاف 'لقد كانوا مخطئين لأنهم يحاولون التأثير على الانتخابات'.

وستحدد الانتخابات شديدة الاستقطاب ما إذا كانت البلاد ستعيد يساريًا لقيادة رابع أكبر ديمقراطية في العالم أو ستبقي شاغل المنصب المتشدد في المنصب لمدة أربع سنوات أخرى.

واقترب دا سيلفا من الأغلبية المطلقة بنسبة 48.4 في المائة من الأصوات مقابل 43.2 في المائة لبولسونارو.

ولكن هذا يكفي للإشارة إلى أن الموجة اليمينية التي قادها إلى الرئاسة في عام 2019 لا تزال قوة وجعل مؤيديه يعتقدون أنه قادر على جمع الأصوات للمرشحين الذين تم استبعادهم ، مما يمنحه طريقًا للفوز في جولة الإعادة في 30 أكتوبر. .

وقال نجله إن تأثير ترامب أظهر أن الرئيس السابق ظل قوة هائلة في السياسة الدولية.

وسجل ترامب مصادقة فيديو بينما كانت طائرته الخاصة تستعد للإقلاع من ميتشيغان بعد مسيرة حاشدة مساء السبت.

وقال ترامب: 'بالنسبة لشعب البرازيل ، لديك فرصة عظيمة لإعادة انتخاب قائد رائع ، ورجل رائع ، وأحد الرؤساء العظماء لأي دولة في العالم - الرئيس بولسونارو'.

ولقد قام بعمل رائع للغاية مع اقتصادك وبلدك. إنه يحظى باحترام الجميع في جميع أنحاء العالم.

وقال إدواردو بولسونارو إن الفيديو انتشر على نطاق واسع بعد نشره على حساب والده على Instagram.

كان الفيديو مذهلاً '' ، مضيفًا أنه اجتذب أكثر من 100 ألف تعليق.

ولقد كان إلى حد بعيد رقم واحد عندما تتحدث عن الدعم الأجنبي للرئيس بولسونارو.

ونفى مزاعم معارضي ترامب بأن نفوذ الرئيس السابق آخذ في التلاشي.

وقال: 'لا أعتقد ذلك' مضيفا 'لديك توقعات كبيرة من البرازيليين هنا بأنه سيكون مرة أخرى رئيسًا للولايات المتحدة، لذا فإن وضعه ليس هو مكانة السياسي العادي.

وكان بولسونارو زائرًا متكررًا للبيت الأبيض في عهد ترامب ومار إيه لاغو ، منزل الرئيس السابق في فلوريدا.

وتم تصوير الرئيس البرازيلي وابنه في كتاب الرئيس السابق 'رحلتنا معًا'.

اتبع بولسونارو في بعض الأحيان كتاب قواعد اللعبة ، مستشهدا بخطابه القومي ، وقلل من المخاوف بشأن COVID-19 وادعى - دون الاستشهاد بأدلة - أن آلات التصويت الإلكتروني عرضة للاحتيال.

ولم يطعن في نتيجة تصويت يوم الأحد.

ولكن نجله قال إنهم كانوا يجمعون التوقيعات لبدء تحقيق في الكونجرس.

وقال إن نتائج المرشحين الآخرين من الحزب الليبرالي بزعامة بولسونارو أفضل من نتيجة الرئيس.

وقال 'عندما تنظر إلى أصوات الرئيس ، من الغريب أنك لم ترى نفس النتائج لبولسانارو ، مما يعني أن لديك بعض الناس يصوتون لمرشحينا لمنصب الحاكم الذين يصوتون لولا كرئيس'.

لكنه كان واثقًا من أن الجولة الثانية ستمضي في طريقها ، حيث تم الانتهاء بالفعل من العديد من الانتخابات المحلية.

وقال: 'إنه أمر شائع جدًا بالنسبة للسياسي المحلي ، عندما يكون مرشحًا ، فإنه يدفع مقابل الحافلات لجلب ناخبيه'.

لا نعتقد أنهم سيفعلون ذلك مرة أخرى.

'في الوقت نفسه ، نعتقد أن شعبنا سيكون أكثر حماسًا'.