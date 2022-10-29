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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اشتراك بفلوس.. هكذا سيكون شكل تويتر بعد استحواذ إيلون ماسك عليه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال روس جربر أحد المساهمين في شركة تويتر وشركة تسلا المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك إن الأخير سوف يجري تغيرات جذرية في موقع تويتر بعد استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار.

وكشف جربر في لقاء مع وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن الخطة الأولية لتطوير موقع تويتر سوف تشمل مرحلتين، الأولى ستتضمن إنشاء منتدى عام إلكتروني يحترم اللوائح والقوانين، ثم آلية للإعلان ثم تجنب أي محتوى متطرف.

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وصرح مايك برولكس، مدير الأبحاث في شركة "فوريستور"، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" بأن هناك مناخًا من عدم اليقين في الوقت الراهن حول مستقبل تويتر مؤكدًا أن أول المستفيدين من الاستحواذ على تويتر هو إيلون ماسك نفسه.

وقال برولكس: "لا يعرف أحد ما يدور بذهن إيلون ماسك من خطط إلا هو بنفسه، لكن هناك سيناريوهان قد يحدثان بعد صفقة الاستحواذ على تويتر وهما مضاعفة المعلنين والتأكد من أن المنصة ملائمة للإعلانات رغم أن ذلك قد يتعارض مع ما يريد فعله فيما يتعلق بتخفيف قواعد الرقابة في الموقع. وكلما زاد التضليل وخطاب الكراهية على تويتر سيجعل ذلك المنصة غير آمنة للعلامات التجارية وهو ما سيجعل المعلنين ينسحبون".

وأضاف: "الإجراء الثاني يتمثل في أن يصبح تويتر خدمة نصف مجانية أو باشتراك كامل لتحقيق أرباح لكن لن يحدث هذا الأمر بشكل سحري".

انتقام ماسك

وسرعان ما غرد إيلون ماسك قائلاً: "لقد تحرر العصفور"، في إشارة إلى شعار المنصة، ما قد يفتح مرحلة جديدة لموقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد سارع في تسريح باراج أجراوال والمدير المالي نيد سيجال والمسؤولة القانونية فيجايا جادي.

وقال ماسك، في تغريدة، إنه لم يبحث عن شراء تويتر لكسب المزيد من المال. وأضاف "لقد فعلت ذلك لمحاولة مساعدة الإنسانية، التي أحبها".

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ترامب يعلق

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه يخطط للتمسك باستخدام منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي "تروث"، على الرغم من استحواذ الملياردير إيلون ماسك على منصة تويتر، ووعد الأخير بإعادة حساب ترامب بعد حظره.

وقال ترامب لقناة فوكس نيوز في مقابلة دون أن يقول صراحة إنه لن ينشر على تويتر إذا تمت إعادة حسابه إلى وضعه السابق: "أنا أحب إيلون، لكني ما زلت على منصة تروث، التي تنتشر في كل مكان على أي حال.. كل من يتواجد على تويتر وفي جميع المنصات الأخرى، كلهم ​​يخرجون من هناك على أي حال".

وفي وقت سابق، في بيان على منصته الخاصة، قال ترامب إنه سعيد بأن تويتر أصبح في "أيد عاقلة" بعد تولي ماسك زمام الأمور، لكنه لم يذكر ما إذا كان سيعود إلى حسابه على المنصة التي حظرته.

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