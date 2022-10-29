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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من إيلون ماسك بشأن سياسات المحتوى في تويتر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إن شركة تويتر لم تقم حتى الآن بأي إجراءات لتغيير سياسات المحتوى لموقع تويتر وذلك بعد ساعات قليلة من إعلانه تشكيل مجلس إشراف على المحتوى.

يأتي ذلك بعدما استحوذ إيلون ماسك على شركة تويتر المالكة لموقع التواصل الاجتماعي في صفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار.

انتقام ماسك

وسرعان ما غرد إيلون ماسك قائلاً: "لقد تحرر العصفور"، في إشارة إلى شعار المنصة، ما قد يفتح مرحلة جديدة لموقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد سارع في تسريح باراج أجراوال والمدير المالي نيد سيجال والمسؤولة القانونية فيجايا جادي.

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وقال ماسك، في تغريدة، إنه لم يبحث عن شراء تويتر لكسب المزيد من المال. وأضاف "لقد فعلت ذلك لمحاولة مساعدة الإنسانية، التي أحبها".

وكان إيلون ماسك قد تقدم بعرض دون طلب من الشركة لشراء تويتر، ووقع اتفاقا بهذا الشأن في أبريل الماضي، لكنه عدل عن رأيه بعد ذلك مما دفع تويتر لرفع دعوى قضائية ضده.

ومع اقتراب موعد المحاكمة في هذه القضية، أذعن ماسك وأعاد إحياء خطة الاستحواذ بشرط إرجاء الإجراءات قانونية ضده. وقال ماسك في يوليو إنه تراجع عن الصفقة لأنه "تعرض للتضليل" من قبل تويتر بشأن عدد الحسابات الوهمية على المنصة، وهي مزاعم رفضتها الشركة.

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ترامب يعلق

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه يخطط للتمسك باستخدام منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي "تروث"، على الرغم من استحواذ الملياردير إيلون ماسك على منصة تويتر، ووعد الأخير بإعادة حساب ترامب بعد حظره.

وقال ترامب لقناة فوكس نيوز في مقابلة دون أن يقول صراحة إنه لن ينشر على تويتر إذا تمت إعادة حسابه إلى وضعه السابق: "أنا أحب إيلون، لكني ما زلت على منصة تروث، التي تنتشر في كل مكان على أي حال.. كل من يتواجد على تويتر وفي جميع المنصات الأخرى، كلهم ​​يخرجون من هناك على أي حال".

وفي وقت سابق، في بيان على منصته الخاصة، قال ترامب إنه سعيد بأن تويتر أصبح في "أيد عاقلة" بعد تولي ماسك زمام الأمور، لكنه لم يذكر ما إذا كان سيعود إلى حسابه على المنصة التي حظرته.
 

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