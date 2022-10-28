لن يكون مجانا.. توقعات بقرارات إيلون ماسك كرئيس تنفيذي لـTwitter

خلال الساعات القليلة الماضية، أصبح إيلون ماسك Elon Musk، الذي يعد أغني رجل في العالم، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، بعد إبرامه صفقة الاستحواذ على منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة.



وفي تغريدة له على الشبكة الاجتماعية، قال إيلون ماسك: "تم تحرير الطائر" the bird is freed، في إشارة واضحة إلى إبرام صفقة الاستحواذ بشكل رسمي.

وقبل إتمامه صفقة الاستحواذ بشكل رسمي، أشارت بعض التوقعات إلى أن إيلون ماسك قد يتخذ بعض القرارات المهمة فور توليه منصب الرئيس التنفيذي لشركة تويتر كان أبرزها:

تسريح ثلاثة أرباع العاملين في تويتر



ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، في وقت سابق من الشهر الجاري، بأن إيلون ماسك يعتزم التخلص من ثلاثة أرباع العاملين في تويتر، وتسريح 75% من القوى العاملة بالشركة البالغ عددهم 7500 موظف، مما سيؤدي إلى تقليص عددهم إلى ما يزيد قليلا عن 2000 موظف.

وبعد دخوله مقر شركته الجديدة حاملا حوضا في يده، أشارت بعض التقارير إلى أنها لفتة جريئة من إيلون ماسك، حيث من المحتمل أن يقوم بتسريح حوالى 5000 موظفا بالشركة فور توليه زمام قيادة الشركة.



تويتر ليس منصة مجانية



حاول الملياردير الأمريكي إيلون ماسك Elon Musk، طمأنة معلني تويتر Twitter، حول مستقبل الموقع بعد خسارة عددا من أشهر مستخدميه، وأنه سيبقى مكانا آمنا لعلاماتهم التجارية.

وزعم إيلون ماسك في في منشور على الشبكة الاجتماعية، أن التكهنات حول سبب رغبته في شراء الشركة وأفكاره حول الإعلانات معظمها خاطئة، قائلا:"إن السبب في الاستحواذ على تويتر هو أنه من المهم لمستقبل الحضارة أن تكون هناك ساحة مدنية رقمية مشتركة، يمكن من خلالها مناقشة مجموعة واسعة من المعتقدات بطريقة صحيحة دون عنف.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "theguardian"، قال أغنى رجل في العالم إنه يريد أن تكون منصة تويتر "مكانا مرحِبا بالجميع"، مضيفا أنه لا يمكن أن يصبح تويتر موقعا مجانيا للجميع ويمكن قول أي شيء من خلاله، دون أن يكون لهذا عواقب، مشيرا إلى إن المنصة الاجتماعية تحتاج إلى تغييرات جذرية.

تقليص قيود المحتوى

كتب إيلون ماسك في بيان مرفق بتغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" إنه يخطط لتقليص قيود المحتوى وأنه سيلغي الحظر الدائم للحسابات التي تمت إزالتها سابقا من المنصة لانتهاكها متكررا لقواعدها، بما في ذلك حساب دونالد ترامب.



وأثار خطاب إيلون ماسك، قلق معلني الشركة حول التأثير المحتمل على أعمال مبيعات الإعلانات الأساسية في تويتر، حيث قد يتردد المعلنون في ظهور منشوراتهم المدفوعة جنبا إلى جنب مع المزيد من المحتوى المثير للجدل، وأن أول قرارته عند توليه رئاسة شركة تويتر بشكل فعلى، سيكون رفع الحظر عن حساب الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب.



وفي الوقت نفسه، تهدف رسالة إيلون ماسك إلى تهدئة تلك المخاوف، والتي قد تؤثر على الأعمال الأساسية للشركة، حيث حققت تويتر 4.5 مليار دولار من عائدات الإعلانات في عام 2021، أي ما يقرب من 89 ٪ من إجمالي أرباحه.

تخفيض نفقات الشركة

خططت إدارة تويتر السابقة، لإجراء تخفيضات كبيرة على بنيتها التحتية، بما في ذلك خفض عدد العاملين في مراكز البيانات، في خطوة مهمة حرص مسؤولي تويتر على بيع الشركة لـ إيلون ماسك، الذي قدم عرضا في شهر أبريل الماضي لشرائها مقابل 44 مليار دولار وانسحب منه في يوليو.

ولكن بمجرد توقيع اتفاقية الاندماج، غادر كلا من الرئيس التنفيذي لتويتر باراغ أغروال، والمدير المالي نيد سيجال وكبير مسؤولي الشؤون القانونية والسياسات في الشركة، فيجايا جادي، وهي من أكبر 3 وظائف بالشركة تتلقي رواتب خيالية.

رفع الحظر عن حساب دونالد ترامب

أشار ماسك مرارا وتكرارا إلى تويتر "ساحة المدينة العامة الفعلية" في العصر الحديث، ولهذه الغاية، فقد انتقد قرار الشركة السابق بحظر الرئيس السابق دونالد ترامب من استخدام حسابه الرسمي على المنصة للابد، بعد احتجاجات مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021، مما يعني أن إيلون ماسك سيدفع بقرارات أكثر مرونة خلال الفترة القادمة كرئيس تنفيذي للشركة.

إزالة روبوتات البريد العشوائي

صرح إيلون ماسك سابقا أنه يريد التخلص من "حسابات البريد العشوائي" أو حسابات الروبوتات المزيفة، التي يتم تروج لها على أنها عمليات احتيال قائمة على التشفير، والتي كانت الحجة الرئيسية لانسحاب ماسك من صفقة الاستحواذ في شهر يوليو المنصرم، وصفا إيها بأنها "المشكلة الوحيدة الأكثر إزعاجا" على الموقع.