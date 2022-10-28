رسميا.. إيلون ماسك يشتري تويتر مقابل 44 مليار دولار

أعلن رجل الأعمال الأمريكي المثير للجدل إيلون ماسك Elon Musk، عن إنهائه عملية الاستحواذ على منصة تويتر البالغة 44 مليار دولار، وفقا لوسائل الإعلام الأمريكية ومستثمر في الشركة.

وغرد إيلون ماسك في في منشور له على الشبكة الاجتماعية، قائلا: "تم تحرير الطائر" the bird is freed، في إشارة واضحة لمتابعينه الذي يبلغ عددهم أكثر من 110 ملايين متابعا، إلى إبرام صفقة الاستحواذ بشكل رسمي وشراء شركة تويتر بقيمة 44 مليار دولار.

إيلون ماسك يشتري تويتر مقابل 44 مليار دولار

وبهذه الخطوة يضع أغني رجل في العالم، نهاية لقصة الاستحواذ الملحمية التي شهدتها الصفقة التاريخية لشراء منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة، وذلك بعد أن رفعت شركة تويتر دعوى قضائية على إيلون ماسك، لإزامه بتنفيذ شروط صفقة الاستحواذ التي تم الاتفاق عليها في شهر أبريل الماضي، وحاول الانسحاب منها في يوليو المنصرم.

وفي الوقت الحالي، لم تؤكد شركة تويتر بعد عملية الاستحواذ، ولكن أخبر مستثمر في الشركة شبكة "bbc"، إن الصفقة قد اكتملت.

وعن السبب الرئيسي وراء رغبته في شراء شبكة تويتر، غرد إيلون ماسك في وقت سابق من هذا الأسبوع، قائلا: إن شراء تويتر هو لمساعدة البشرية، وإنه أراد أن يكون للحضارة ساحة رقمية مشتركة.

وبمجرد إتمامه صفقة الاستحواذ، قالت وسائل الإعلام الأمريكية إن كلا من لرئيس التنفيذي لتويتر باراغ أغروال، والمدير المالي نيد سيجال وكبير مسؤولي الشؤون القانونية والسياسات في الشركة ، فيجايا جادي، قد غادروا الشركة ولم يعودوا من بين طاقم العاملين في الشركة.