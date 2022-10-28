عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

رسميا.. إيلون ماسك يشتري تويتر مقابل 44 مليار دولار

إيلون ماسك وتويتر
إيلون ماسك وتويتر

أعلن رجل الأعمال الأمريكي المثير للجدل إيلون ماسك Elon Musk، عن إنهائه عملية الاستحواذ على منصة تويتر البالغة 44 مليار دولار، وفقا لوسائل الإعلام الأمريكية ومستثمر في الشركة.

وغرد إيلون ماسك في في منشور له على الشبكة الاجتماعية، قائلا: "تم تحرير الطائر" the bird is freed، في إشارة واضحة لمتابعينه الذي يبلغ عددهم أكثر من 110 ملايين متابعا، إلى إبرام صفقة الاستحواذ بشكل رسمي وشراء شركة تويتر بقيمة 44 مليار دولار.

 

ما سر الحوض الذي يحمله.. إيلون ماسك يدخل المكتب الرئيسي لشركة تويتر| فيديو

التحقيق مع إيلون ماسك بشأن صفقة تويتر

 

إيلون ماسك يشتري تويتر مقابل 44 مليار دولار

وبهذه الخطوة يضع أغني رجل في العالم، نهاية لقصة الاستحواذ الملحمية التي شهدتها الصفقة التاريخية لشراء منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة، وذلك بعد أن رفعت شركة تويتر دعوى قضائية على إيلون ماسك، لإزامه بتنفيذ شروط صفقة الاستحواذ التي تم الاتفاق عليها في شهر أبريل الماضي، وحاول الانسحاب منها في يوليو المنصرم.

وفي الوقت الحالي، لم تؤكد شركة تويتر بعد عملية الاستحواذ، ولكن أخبر مستثمر في الشركة شبكة "bbc"، إن الصفقة قد اكتملت.

وعن السبب الرئيسي وراء رغبته في شراء شبكة تويتر، غرد إيلون ماسك في وقت سابق من هذا الأسبوع، قائلا: إن شراء تويتر هو لمساعدة البشرية، وإنه أراد أن يكون للحضارة ساحة رقمية مشتركة.

وبمجرد إتمامه صفقة الاستحواذ، قالت وسائل الإعلام الأمريكية إن كلا من لرئيس التنفيذي لتويتر باراغ أغروال، والمدير المالي نيد سيجال وكبير مسؤولي الشؤون القانونية والسياسات في الشركة ، فيجايا جادي، قد غادروا الشركة ولم يعودوا من بين طاقم العاملين في الشركة.

إيلون ماسك تويتر شراء شركة تويتر شركة تويتر شراء شبكة تويتر صفقة الاستحواذ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يصعد لمستويات قياسية بعد ارتفاع الدولار.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مطربة الملوك.. من هي الحاجة الحمداوية التي احتفى جوجل بذكراها؟

لا أستطيع الانتظار .. صفقة الأهلي في رسالة مهمة بسبب أسرته

سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة الأخيرة

عكس التوقعات .. هبوط تاريخي في سعر الذهب العالمي

عقد قران شيري عادل وطارق صبري

يتسبب فى سرطان الدم .. شركة عالمية تسحب نوع شامبو من الأسواق

فرج عامر يكشف عن مدة غياب محمد عبد المنعم عن الأهلى

موضوعات متعلقة

وان بلس تحدث هذه الهواتف إلى أندرويد 13.. اعرف تليفونك بينهم

سعره غالي.. 4 أسباب مهمة تدفعك لعدم شراء الجيل العاشر من آيباد

هتغنيك عن الفوتوشوب.. واتساب يجلب ميزة تنافسية جديدة لمستخدمي أندرويد

بشحن خارق 120 وات.. تسريبات تكشف أسرار هواتف فيفو الجديدة Vivo X90

ترشيحاتنا

اليوم.. سيدات اليد يواجهن سويسرا بالدورة الدولية الودية بأسبانيا

نجم الأهلي السابق عن مباراة السوبر المصري: الزمالك أفضل

حلمي بكر عن أزمة شيرين وحسام: الشهرة قد تدمر أصحابها

رسميا.. إيلون ماسك يشتري تويتر مقابل 44 مليار دولار

رضا عبدالعال: نتيجة مباراة السوبر المصري تحدد مصير كولر

حصر الأجانب بالمدن.. خطة سورية لتطهير الحدود مع الأردن| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب مشاكل صحية.. تحذير من الإفراط في تناول الشاي الأخضر

نُقطة العريس قتله.. 3 رجال ينهالون بالشوم على ابن شقيقتهم لمطالبته بحق والدته

طريقة عمل العجة في البيت.. أحلى من المطاعم

شاهيناز في إطلالة ملفتة على إنستجرام| شاهد

فيديو

مقبرة حمير مسلوخة في البحيرة تثير مخاوف الأهالي.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

رحلة تكتب الفصل الأخير لأسرة كاملة من 10 أفراد في المحلة.. فيديوجراف

البشرية على حافة الانهيار .. كيف هدد بوتين أمريكا والغرب؟| فيديوجراف

«دموع الرجال غالية».. أحمد العوضي يجبر خاطر شاب تعرض لحادث مأساوي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ