التحقيق مع إيلون ماسك بشأن صفقة تويتر

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك يخضع لتحقيق أمريكي يتعلق بصفقة شراء شركة تويتر المتعثرة منذ أشهر.

وأفادت شركة التواصل الاجتماعي تويتر في ملف قضائي نُشر يوم الخميس بأن ماسك يخضع لتحقيق فيدرالي يتعلق بصفقة استحواذ بقيمة 44 مليار دولار على شركة تويتر.

تغير مسار

الأسبوع الماضي، غير الرئيس إيلون ماسك، المسار ووافق على شراء تويتر بالسعر المتفق عليه مسبقا، وهو الأمر الذي رفع أسهم تويتر بنسبة 22%، إلى 51.83 دولارا.

وبعد أسابيع قليلة من موافقة ماسك على هذه الصفقة، وتقييم تويتر بـ 44 مليار دولار، سرعان ما حاول التراجع ، وأبلغ الشركة رسميًا في يوليو بنواياه في إنهاء الاتفاق. قامت تويتر بمقاضاة ماسك لإجباره على المضي قدما في عملية الشراء. وكان من المقرر أن تبدأ محكمة بولاية ديلاوير نظر القضية بين ماسك وتويتر يوم 17 أكتوبر المقبل.

وكان ماسك أبلغ تويتر أنه لن يمضي قدما في عملية الاستحواذ، بحجة أنه تعرض للتضليل بشأن حسابات البريد العشوائي على المنصة، ولم يُخطر بتسوية مالية توصلت إليها الشركة مع أحد كبار مسؤوليها التنفيذيين.

وردت تويتر، مع ذلك، بأن تأكيدات ماسك بشأن الاحتيال كانت غير صحيحة واستندت إلى سوء فهم للطريقة التي تقوم بها الشركة.