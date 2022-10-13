عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصاب بجنون العظمة.. تدخل إيلون ماسك في السياسة يفاقم التوترات بشكل خطير

إيلون ماسك
إيلون ماسك

قالت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، إن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، الذي يسعى للاستحواذ على "تويتر"، يكثف من تحركاته ومبادراته في مسعى لحل الحروب والنزاعات، من أوكرانيا إلى تايوان، رغبة منه في لعب دور المنقذ.

وحذرت الصحيفة الفرنسية من أن هذا الدور قد يؤدي إلى تفاقم التوترات بشكل خطير.

واعتبرت “لوفيجارو” أن الرجل الأغنى في العالم، والحاصل على الجنسية الأمريكية، يبدو أنه يريد أن يلعب دور الدبلوماسيين، مشيرة إلى تغريدة نشرها ماسك على "تويتر" قبل أيام، اقترح فيها خطة سلام تستند إلى تقرير مصير المناطق الأربع التي ضمتها روسيا، واعتراف كييف بضم شبه جزيرة القرم، وحياد أوكرانيا.

وأشارت إلى أن السفير الأوكراني في ألمانيا، أندريه ميلنيك، رد بشكل كاسح على ماسك، قائلا: "اللعنة عليك، هذا هو ردي الدبلوماسي".

وقال ماسك، الذي وصفه التقرير بأنه "غريب الأطوار"، في مبادرته: "يجب أن تقرر إرادة سكان دونباس وشبه جزيرة القرم ما إذا كانوا جزءا من روسيا أو أوكرانيا: نعم أم لا؟".

بسبب خطة السلام مع روسيا.. تمزيق صور إيلون ماسك في أوكرانيا |فيديو

بعد نفي إيلون ماسك.. الكرملين يكشف حقيقة تواصل الملياردير الأمريكي مع بوتين

وأشارت "لوفيجارو" إلى أن ماسك كان يحظى بثقة الحكومة الأوكرانية التي قدم لها نظام "ستارلينك" منذ الأيام الأولى للصراع؛ ما أتاح للجيش الأوكراني الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة في مناطق الصراع، لكن بعد التغريدات التي تداخلت مع ردود للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تسببت الإخفاقات في عمل "ستارلينك" في عواقب كارثية للقوات الأوكرانية.

وأوضحت أنه "تم الاشتباه على الفور في قيام ماسك بقطع الاتصالات العسكرية عمدا لإلحاق الضرر بأوكرانيا"، لكن يانيك هاريل، الخبير في الإستراتيجية الإلكترونية الروسية، اعتبر أن الأمر غير مرجح كثيرا"، موضحا أن "ماسك غريب الأطوار، لكنه بالتأكيد ليس غبيا، إذ لم يسلم الجيش الأوكراني معدات بقيمة عشرات الملايين من الدولارات لتعريضهم للخطر بعد اشتباك بسيط على الشبكات الاجتماعية".

وتزعم وسائل الإعلام أن ماسك كان قد تحادث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل أن يقترح خطته للسلام، وأن رئيس الكرملين أخبره أنه سيحقق أهدافه مهما كان الأمر، حتى لو كان ذلك يعني استخدام الأسلحة النووية، وهو ما سارع ماسك إلى نفيه عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: "هذا ليس صحيحا، لقد تحادثت مع بوتين مرة واحدة فقط، وكان ذلك قبل 18 شهرا".

ويعلق المحلل أوليفييه لاسكار أن "هناك شيء واحد مؤكد، وهو أن رجل الأعمال يريد أن يلعب دور المنقذ. ماسك قد يكون مصابا بجنون العظمة، لكن صدقه حقيقي، وهو يعتقد بصدق أنه يستطيع استخدام نفوذه لصالح البشرية”.

ماسك روسيا المانيا أوكرانيا تايوان إيلون ماسك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باعها من 10 سنين.. مفاجأة عن شقة سمير صبري بعد عرضها للبيع

قرار تاريخي.. أحمد حسن: الزمالك يحسم مصير فيريرا

بعد رفضه حضور التحقيق.. الاتحاد البوليفي لصدى البلد: معاقبة سافيو في حالة وحيدة

أحمد شوبير: الأهلاوية قلقانين من مباراة السوبر أمام الزمالك

ولادي قالولي متتجوزيش في السر تاني.. منى عراقي تنفي ارتباطها بـ أيمن رشوان

فرج عامر: الزمالك يتعاقد مع لاعب الجزيرة الإماراتي.. والتوقيع الشهر المقبل

بالحجاب ودون مكياج.. ضُرة بوسي تستمتع بآخر أيام الصيف مع زوجها هشام ربيع

تغير ملامح رحاب الجمل من أحدث ظهور لها.. شاهد

موضوعات متعلقة

الكاظمي يهنئ عبداللطيف رشيد بانتخابه رئيساً لـ العراق

أمين عام الناتو يكشف إمكانية استخدام الحلف للأسلحة النووية

إجراءات قانونية .. تيك توك ترد على تقرير BBC عن سرقة السوريين

درع السماء الأوروبي.. تحرك عاجل من الناتو بعد الضربات الروسية في أوكرانيا

اتهام ترامب بـ التحرش بامرأة ويرد : ليست من ذوقي

ابقوا في الملاجئ.. الجيش الروسي يمطر أوكرانيا بالصواريخ

بسبب هجوم أوكرانيا المضاد.. حاكم خيرسون يستنجد بـ روسيا

لا نضرب أنفسنا بالنار .. روسيا ترد على اتهامات زيلينسكي

ترشيحاتنا

عبداللطيف رشيد يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لـ العراق.. فيديو

أول تعليق من برهم صالح على انتخاب عبد اللطيف رشيد رئيسا للعراق

هل يجوز للمتزوجة أن يكون لها صديق على الفيس بوك؟..علي جمعة يجيب

مصاب بجنون العظمة.. تدخل إيلون ماسك في السياسة يفاقم التوترات بشكل خطير

ساكا يقود تشكيل أرسنال أمام بودو جليمت في الدوري الأوروبي

حقيقة وجود مبنى آيل للسقوط بـ طب أسنان القاهرة | عميد الكلية يرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شهادة الحارس ومفاجأة صادمة من قريب الفنان.. كواليس بيع شقة سمير صبري

سر عجيب.. أصحاب الهون النحاس يكشفون لصدى البلد سبب وصول سعره لـ450 ألفا

نشرة المرأة والصحة.. ضُرة بوسي بالحجاب ودون مكياج.. وأطعمة قاتلة تزيد مخاطر الإصابة بالجلطات الدموية

بـ الفوشيا .. زوجة أحمد زاهر تخطف الأنظار في ظهور خاص |شاهد

فيديو

شهادة الحارس ومفاجأة صادمة من قريب الفنان.. كواليس بيع شقة سمير صبري

قماش شفاف مطرز.. فستان شيرين عبدالوهاب يثير الانتقادات "فيديوجراف"

مصنع الرجال.. تغطية خاصة لصدى البلد لحضور الرئيس السيسي حفل الكليات العسكرية

مش عارفة أنام وأعيش.. منى عراقي ترد على خبر زواجها من أيمن رشوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ