كيف اشترى إيلون ماسك تويتر بـ44 مليار دولار وما مصيره| القصة كاملة

أنهى إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم ، عملية شراء موقع تويتر في صفقة وصلت تكلفتها إلى 44 مليار دولار (38.1 مليار جنيه إسترليني)، وفقًا لوسائل الإعلام الأمريكية وأصبح إيلون ماسك مستثمرا في شركة التواصل الاجتماعي.

إيلون ماسك يشتري تويتر

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، كتب ماسك على تويتر "تم تحرير الطائر" في إشارة واضحة إلى الصفقة، وبحسب ما ورد تم طرد عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين ، بما في ذلك الرئيس ، باراج أجراوال.

وتم طرد أجراوال ومديرين تنفيذيين آخرين خارج مقر تويتر في سان فرانسيسكو مساء الخميس، سيغادر المدير المالي نيد سيجال، وكبير المسؤولين التنفيذيين للشؤون القانونية والسياسات في الشركة ، فيجايا جادي ، إلى جانب أجراوال ، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية .

يؤدي إتمام الصفقة إلى إنهاء أشهر من الجدل القانوني، لكنه أثار تساؤلات حول الاتجاه المستقبلي للمنصة.

وفي الوقت نفسه ، قام بريت تايلور، الذي شغل منصب رئيس مجلس إدارة “تويتر” منذ نوفمبر الماضي - بتحديث ملفه الشخصي على “لينكد إن” للإشارة إلى أنه لم يعد يعمل في “تويتر”.

مصير تويتر تحت قيادة إيلون ماسك

انتقد ماسك ، الذي يسمي نفسه "عاشق مطلق لحرية التعبير" ، إدارة تويتر وسياسات الكتابة فيه، واشتبكوا حول شروط الاستحواذ ، حيث اتهم ماسك تويتر بتقديم معلومات مضللة حول أرقام مستخدمي الشركة.

وقال أيضًا إنه سيلغي الحظر المفروض على المستخدمين الموقوفين ، والذي قد يشمل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتم حظره واستبعاده من التطبيق بعد أحداث الشغب في الكابيتول في يناير 2021.

في ذلك الوقت ، قال موقع تويتر إن هناك خطرًا من أن يحرض ترامب على مزيد من العنف. لكن ماسك وصف الحظر بأنه أحمقا.

كيف اشترى أغنى شخص في العالم موقع تويتر؟

ليس من الواضح حتى الآن كيفية شراءه التطبيق، وما إذا كان خروج الإدارة العليا الواضح هو بداية خفض الوظائف على مستوى الشركة.

كانت قد أشارت تقارير سابقة إلى أن 75٪ من الموظفين في شركة وسائل التواصل الاجتماعي كانوا على وشك فقدان وظائفهم ، لكن هذه التقارير كانت غير دقيقة، وفقًا لما ذكره روس جيربر ، أحد المساهمين في كل من “تويتر” وشركة “تسلا” الأخرى التابعة لماسك.

وقال جربر: "هناك الكثير من الموهوبين في تويتر ، خاصة في الجانب الهندسي ويريدون الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من تلك المواهب".

إيلون ماسك حائرا

وتابع إنه بصرف النظر عن خفض الإدارة ، قد يسعى ماسك إلى إنهاء المشاريع المعلقة، وسيتم تعليق تداول أسهم منصة التواصل الاجتماعي يوم الجمعة ، وفقًا لموقع بورصة نيويورك على الإنترنت .

حتى وقت قريب ، بدا أن الصفقة لا يزال من الممكن أن تنتهي، منذ قدم ماسك عرضه البالغ 44 مليار دولار في أبريل ، وهو سعر بدا مرتفعًا للغاية بمجرد الاتفاق عليه.

قال إنه كان يشتري “تويتر” لأنه يريد أن يكون للحضارة ساحة مدينة رقمية مشتركة، وقال إنه يخطط لتنظيف حسابات البريد العشوائي والحفاظ على المنصة كمكان لحرية التعبير.

ولكن بحلول الصيف ، كان قد غير رأيه بشأن الشراء ، مشيرًا إلى مخاوف من أن عدد الحسابات المزيفة على المنصة كان أعلى مما ادعى “تويتر”.

لكن في النهاية، اتخذ المسؤولون التنفيذيون في تويتر إجراءات قانونية لإبقاء ماسك على عرضه ، وبينما اعترف مؤخرًا أنه والمستثمرين الآخرين المشاركين في الصفقة كانوا يدفعون مبالغ زائدة لتويتر في الوقت الحالي، يبدو الآن أن الصفقة تمت بنجاح.

تغيير مرتقب

لكن التكهنات مستمرة حول نوايا ماسك للمنصة، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، قام بتغيير ملفه الشخصي على “تويتر”ليكون "Chief Twit" ويعتقد بعض المراقبين أنه سيدير الشركة بنفسه.

كما قام ماسك بتغريد مقطع فيديو له وهو يسير إلى مقر “تويتر” في سان فرانسيسكو وهو يحمل مغسلة مطبخ مع التسمية التوضيحية: "دع هذا يغرق!".

لم يكن هناك أي تعليق حتى الآن من تويتر حول فريق إدارتها الجديد ، ولكن بغض النظر عمن سيصبح الرئيس التنفيذي التالي ، فمن الواضح أن ماسك سيكون في نهاية المطاف مسؤولاً عن الشركة.

مع وجود ماسك لقيادة التطبيق، قد تتم دعوة العديد من الأشخاص الذين تم حظرهم بسبب خطاب الكراهية أو المعلومات المضللة للعودة إلى المنصة، لكن “ماسك" نشر أيضًا أن خططه الخاصة بتويتر تتضمن المزيد من التغييرات.