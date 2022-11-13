تنفيذ مشروع ورش العمل الفنية والتراثية للطلائع بشمال سيناء

تنفذ مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء ، مشروع ورش العمل الفنية والتراثية للطلائع علي مستوي مراكز المحافظة.

وذلك تحت إشراف إدارة تنمية النشء بالتدريبات وورش العمل الفنية لصقل مواهب أبنائنا للاشتراك بفاعليات مشروع الفنون التراثية والمشاركة في مسابقة كنوز مصرية.، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

١٠٠ طليع وطليعة

وقال الكابتن كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء إن التدريب يستهدف قرابة 100 طليع وطليعة على أيدى مدربين مختصين في جميع المجالات وكوادر فنيين من قائد النشاط التدريبى الفنان أحمد العيسوى وتدريب ولاء شعبان.

كما يستمر تدريب فريقى الموسيقى الوترية لمركزى شباب ضاحية السلام للمشاركة في مسابقه كنوز مصرية من تدريب إسلام أيمن سليم ونادرة.

واضاف أنه يجري تنفيذ ورش العمل والتدريبات الفنية بمركز شباب العريش لصقل المواهب الفنية للطلائع الموهوبين في مجال الرسم والفن التشكيلى والمشغولات الفنية والتراثية وشغل النحت والجلود والأورجامى.. كما يهدف أيضا لتعليم النشء أبجديات وأساسيات الفنون.وكذلك تدريبات فرق الموسيقى النحاسية.

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