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مراسل القاهرة الإخبارية: أوروبا تستهدف الوصول إلى المستوى صفر من الانبعاث الكربوني

سلامة عطا الله مراسل
سلامة عطا الله مراسل قناة القاهرة الإخبارية

قال سلامة عطا الله مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بلجيكا، إنّ الاهتمام البلجيكي جزء من الاهتمام الأوروبي العام، فيما يتعلق بالهيدروجين، وهناك مشروعات أوروبية مشتركة، إذ أن الاتحاد الأوروبي ينفذ مشروعات تجمع كل هذه الدول الـ27 في مشروعات هيدروجينية للحد من الانبعاثات الكربونية، ولديهم هدف واضح بأنه في عام 2050 يكون مستوى الانبعاث الكربوني صفر.

 

وأضاف خلال تصريحات مع الإعلامية ليلاس كفوزي، مقدمة برنامج "صباح جديد"، على قناة القاهرة الإخبارية، "بداية من عام 2035 في أوروبا، وداعا لبيع السيارات ذات محرك الاحتراق، ربما من لديه سيارة سيحتفظ بها، لكن لن تستطيع السيارات في أوروبا أو شركات السيارات في أوروبا ان تبيع السيارات ذات محركات الاحتراق".

 

وتابع: "نتحدث عن مشروع طموح تحاول فيه الدول الأوروبية أن تصل إلى أهدافها في ملف الكربون، وهناك علاقات أيضا بين أوروبا والدول الأفريقية، وتحديدا مصر، رئيسة المفوضية الأوروبية قالت بأننا في شرم الشيخ لا نريد أن نستمتع فقط بالهواء والشمس ولكن نريد لهذين المصدرين الرياح والشمس أن يتحولا إلى مصادر طاقة في أوروبا، لذلك، فإن هناك الكثير من المشروعات المشتركة بين الجانبين الأفريقي والأوربي، وقد وُقعت الاتفاقيات في شرم الشيخ في هذا السياق"، لافتا إلى أنه لدى الأوروبيين حزمة من 300 مليار يورو لنقل الطاقة النظيفة من الدول الأخرى، وبخاصة من الدول الأفريقية إلى القارة الأوروبية.
 

عطا الله القاهرة الإخبارية بلجيكا السيارات ذات محرك الاحتراق الانبعاث الكربوني

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