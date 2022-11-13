كشف الإعلامي أحمد شوبير، اليوم الأحد، كواليس ستاد النادي الأهلي الجديد، بالتعاون مع راعي نادي بايرن ميونخ الألماني.

مفاجآت.. شوبير يكشف كواليس ستاد الأهلي الجديد بالتعاون مع راعي بايرن ميونخ

وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر برنامجه مع شوبير: “عندي خبر من حق أن يفتخر به كل جماهير الأندية المصرية وعلى رأسهم جماهير النادي الأهلي، وهذا الخبر تأكدت من صحته”.

وتابع: “الأهلي ومعه شركة برزنتيشن اتفقا مع تماما مع إحدى شركات التأمين الكبرى يطلق اسمها على ناد كبير فيألمانيا وهو نادي بايرن ميونخ”.

وأضاف: “الأستاد الجديد المقرر أن يقام في فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد، هذه الشركة اتفقوا أن تحمل اسمه ولها امتيازات أخرى كثيرة جدا”.

وأوضح: “أوللا هو لمدة 20 سنة، هيدفعوا نا يوازي ٦ مليار جنيه مصري، حتى هذه اللحظة لم يتم التوقيع النهائي، لكن الشركة مهتمة جدا والنادي مهتم جدا، والتقسيط على ٤ سنوات ٤ أقساط ٥٠ مليون دولار ”.