البلاستيكية ضارة وخطيرة.. باحث: النفايات ليست كلها سيئة

علق سعد الزنط مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بشأن تصريح الأمم المتحدة التى صرحت خلاله بأن 40% من المخلفات يتم حرقها فى الأماكن العامة .

وقال "الزنط" خلال استضافته مع الإعلامية هند النعسانى ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، إن إدارة الأزمات العالمية لا تعنى حلول ولكنها تعنى زيادة استثمار الجانب الايجابى وتحويله لنجاح منوها ان النفايات ليست كلها سيئة ولكن البلاستيكية منها ضارة وخطرة .

ولفت إلى أن توصيات الامم المتحدة تطالب باستخدام الكرتون بديلا للبلاستيك شئ هام وضرورى مطالبا بتوعية المواطنين باستخدام الكارتون وترسيخ هذه الثقافة البيئية والتأكيد على أهمية الوعى بالمحافظة على البيئة لمواجهة التغيرات المناخية .