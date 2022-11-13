الرئيس الإسرائيلي يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة

كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، اليوم الأحد، زعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة رسميًا.

وحسب شبكة "سكاي نيوز عربية"، قال هرتسوج إن 64 عضوا في الكنيست نصحوا بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، مضيفًا أن هذا القرار لم يكن سهلًا، لأنه "لم يغب عن الملاحظة" بأن نتنياهو يحاكم بتهمة الفساد.

وأشار إلى أن محكمة العدل العليا قالت كلمتها في قضية تكليف زعيم الليكود بتشكيل الحكومة المقبلة.

وأضاف "نهدف للحصول على حكومة مستقرة تخدم مصالح إسرائيل السياسية والاقتصادية"، مطالبًا بتشكيل حكومة تحمي أمن تل أبيب وديمقراطيتها.

من جانبه، قال نتنياهو إن الشعب الإسرائيلي اتخذ قرارا حاسما وانتخب أعضاء الكنيست، مضيفًا أنه سيعمل على تشكيل حكومة تمثل إسرائيل وتخدم مصالح الشعب.

وأضاف نتنياهو: "نتمنى الخير لجميع دول المنطقة وسنستمر في هذا النهج"، مشيرًا إلى أنه سيجلب مزيدًا من اتفاقيات السلام.

وكان غالبية من النواب يبلغ عددهم 64، أوصوا بمنح نتنياهو تفويضاً لتشكيل حكومة حيث يتسلم التكليف، اليوم الأحد، وسيكون أمامه 28 يوما لتجميع فريقه الوزاري ويمكن أن يحصل على 14 يوما إضافية إذا لزم الأمر.

وذكرت مجلة "فورين أفيرز" أنه يمكن لنتنياهو أن يغير وجه الدولة بشكل دائم .. حزب الصهيونية الدينية أطلق خططا شاملة لتقليص السلطة القضائية في إسرائيل وتقويض أي قيود ذات مغزى على سلطة الحكومة".