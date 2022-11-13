جبالي يبحث مع رئيس الجمعية الوطنية الصربية تعزيز العلاقات بين البلدين

على هامش أعمال الاجتماع البرلماني العالمي والذي يعقد على هامش COP27 بمدينة شرم الشيخ، التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ڤلاديمير أورليتش رئيس الجمعية الوطنية الصربي.

حيث أكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على رسوخ وتاريخية العلاقات المصرية الصربية في ضوء دورهما القيادي في تأسيس حركة عدم الانحياز.

وأشاد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بالزخم الايجابي الذي تشهده العلاقات المصرية الصربية مؤخراً والذي تم تتويجه مؤخراً بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى بلجراد في شهر يونيو الماضي.

وشدد المستشار حنفي جبالي، على ضرورة وأهمية تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية الصربية وتنسيق المواقف بين البرلمانين في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

من جانبه، أعرب ڤلاديمير أورليتش رئيس الجمعية الوطنية الصربية عن فائق تقديره لحفاوة الاستقبال التي لاقاها منذ بدء زيارته إلى مدينة شرم الشيخ مقدماً التهنئة على نجاح الدولة المصرية في استضافتها لأعمال قمة المناخ COP 27.

وعلى الصعيد البرلماني أكد رئيس الجمعية الوطنية الصربية ، على ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية الصربية مجدداً الدعوة لرئيس مجلس النواب لزيارة صربيا لبحث تعزيز العلاقات المصرية الصربية على كافة المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني.

جدير بالذكر أن مجلس النواب المصري ينظم اليوم الأحد الموافق ١٣ نوفمبر الجاري بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي الاجتماع البرلماني العالمي على هامش قمة المناخ COP 27 والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، ويبحث الاجتماع من خلال جلساته سبل حشد وتعزيز الجهود البرلمانية العالمية من أجل دفع المجتمع الدولي لتنفيذ تعهداته العالمية بشأن مكافحة ظاهرة تغير المناخ باعتبارها خطراً وجودياً عالمياً.