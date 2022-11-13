احتفالاً بعيد ميلادها.. مايان السيد في فيديو راقص عبر إنستجرام: «25 مبارك وسعيد»|شاهد

حرصت الفنانة مايان السيد علي مشاركة جمهورها فيديو جديداً من عيد ميلادها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت مايان بإطلالة جذابة جريئة مرتدية فستانا قصيرا باللون الفوشيا وهي ترقص وسط اصدقائها ، و علقت قائلة : 25 ، مبارك ، ممتن ، سعيد ، ومليء بالحب.

وتعد الفنانة مايان السيد، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت وينشرن العديد من الصور المختلفة والفيديوهات عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتحرص الفنانة مايان السيد، على اختيار ملابسها بعناية واختيار أحدث صيحات الموضة، كما أنها تفضل اختيار الالوان الزاهية التي تبرز جمالها.