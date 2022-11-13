رشا المهدي بإطلالة أنيقة في مهرجان القاهرة السينمائي

بدأت فعاليات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44 وحضر الحفل الفنانة رشا المهدي بأطلالة بسيطة غير مكلفة وفستان أنيق .

وظهرت رشا المهدي بفستان بلون من درجات الأزرق الغامق ونسقت معه حذاء وشنطة باللون السيلفر، كما اعتمدت تسريحة بسيطة جدا مع مجوهرات خفية دون تكلف.

واليكم الصورة

تبدأ اليوم فعاليات مهرجان القاهر السينمائي في دورته الـ44، ويحرص الكثير من النجوم والمشاهير على المشاركة في هذا الحدث الفني الكبير الذي ينتظره العديد من الأشخاص.

وقد ألزمت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي النجمات الحاضرات بـ دريس كود، ولا يعرف الكثير من الأشخاص معلومات كافية حول مفهوم الـ دريس كود.