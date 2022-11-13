عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طوكيو وسيول تتفقان على السعي نحو حل مُبكر لقضايا العمالة زمن الحرب

صدى البلد

اتفق رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الأحد، مع رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، على العمل من أجل التوصل إلى حل مُبكر لقضايا العمل في زمن الحرب، التي أدت إلى تراجع العلاقات الثنائية إلى أدنى مستوى لها منذ عقود.
وجاء الاتفاق في أول اجتماع رسمي بين زعيمي البلدين منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، على هامش قمة دول الآسيان في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية. 
وقال كيشيدا، في تصريحات للصحفيين عقب إجراء محادثات مع يون، سنبذل جهوداً للتوصل إلى حل مبكر للمسائل ذات الاهتمام، موضحا أنه ويون اتفقا أيضًا على العمل معًا من أجل أن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة، وهي رؤية دافعت عنها اليابان والولايات المتحدة في مواجهة تزايد نفوذ الصين البحري في المنطقة.
وأدان كيشيدا ويون إطلاق كوريا الشمالية المتكرر للصواريخ الباليستية باعتباره تهديدًا خطيرًا ووشيكًا لأمن المنطقة مع التأكيد على أنهما سيواصلان العمل عن كثب لمواجهة الوتيرة السريعة غير المعتادة لتجارب أسلحة بيونج يانج.
وكان آخر اجتماع رسمي على المستوى القادة بين اليابان وكوريا الجنوبية في ديسمبر 2019، قبل أن تتوتر العلاقات بين البلدين وتصل إلى أدنى مستوى لها على خلفية قضايا من بينها أوامر محكمة كورية جنوبية بتصفية الأصول المحلية المصادرة من شركتين يابانيتين جرت مقاضاتهما بشأن مزاعم العمالة القسرية أثناء الحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية بين عامي 1910 و1945.
وأخذ الزخم يتزايد لتغيير مسار العلاقات منذ أن تولى يون منصبه رئيساً لكوريا الجنوبية في شهر مايو الماضي، وتعهد بتطوير العلاقات بين سيول وطوكيو.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يكشف 4 أسماء على لائحة الاستغناء في الأهلي بقرار من كولر

يرتدي الحلق.. ظهور صادم لـ عمرو دياب من حفل زفاف في تركيا

إصابة العشرات في انفجار ضخم وسط إسطنبول | شاهد

تركيا.. تداول صورة للسيدة المتورطة في تنفيذ انفجار إسطنبول

إعلامية: شيرين عبدالوهاب تقيم حفل زفاف بعد العودة لحسام حبيب الثلاثاء المقبل

وأنت السبب يابا.. فشل في برج القاهرة فقفز من أعلى القلعة|فيديو

مفيش فرح .. منظم أفراح يكشف حقيقة إقامة حفل زفاف لشيرين وحسام حبيب.. شاهد

تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم بالتعاملات المسائية

ترشيحاتنا

رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد معرض مبادرة السعودية الخضراء Saudi Green Initiative

تعرف على حقيقة عودة محمود علاء لصفوف نادي الزمالك خلال يناير

إيران تحيل شخصا للإعدام بتهمة مشاركته في الاحتجاجات بالعاصمة طهران

مصطفى بكري في مقال "الأسبوع": كلمة أبو العينين في مؤتمر "صناع القرار" بواشنطن كذّبت الادعاءات التي تستهدف الوطن واستقراره

دار الإفتاء: الاستعانة بذوي الخبرة في علاج الإدمان مطلوب شرعا

عدوان إسرائيلي على ريف حمص والجيش السوري يعلن حصيلة الخسائر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيللي كريم تستعرض جمالها خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي .. شاهد

دومينيك حوراني وسلمى أبوضيف.. فنانات خالفن الدريس كود في مهرجان القاهرة السينمائي.. شاهد

بالذهبي اللامع.. وفاء عامر بإطلالة لافتة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

بالأوف شولدر.. ليلى علوي تخطف الأنظار في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

فيديو

لا استطيع حمل زجاجة المياه.. اليوتيوبر إيمان صبحي تعلن إصابتها بمرض مزمن

ليلة مرعبة.. تفاصيل أصعب لحظات حادث أتوبيس الدقهلية |فيديوجراف

أم وأولادها وعروس الجنة.. قصص مأساوية من واقعة أتوبيس الدقهلية

أخر تطورات قضية حادث أتوبيس الدقهلية وأقوال السائق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ