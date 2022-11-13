عدوان إسرائيلي على ريف حمص والجيش السوري يعلن حصيلة الخسائر

أعلن مصدر عسكري سوري، اليوم الأحد، أن عسكريين اثنين قتلا وأصيب ثلاثة آخرون بجروح جراء العدوان الجوي الإسرائيلي على ريف حمص.

وحسب وكالة الأنباء السورية “سانا”، قال المصدر إن "العدو الإسرائيلي نفذ عند الساعة 23: 18 من مساء اليوم عدوانا جويا من اتجاه طرابلس - الهرمل شمال لبنان، مستهدفا مطار الشعيرات العسكري في ريف حمص".

وأضاف أن وسائط الدفاع الجوي السوري "تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وقال إن "العدوان أدى إلى استشهاد عسكريين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح ووقوع خسائر مادية".

وفي وقت سابق، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن إسرائيل استهدفت في حمص مليشيات موالية لإيران وحزب الله اللبناني، وسط محاولة الدفاعات الجوية للجيش السوري التصدي للصواريخ، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.