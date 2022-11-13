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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يزف بشرى سارة لعشاق الأهلي بشأن كهربا.. شاهد

محمود كهربا
محمود كهربا

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، إمكانية مشاركة محمود عبد المنعم “كهربا” لاعب الأهلي في مباراة ربع نهائي كأس مصر الموافق 27 من نوفمبر الجاري.


وكتب فرج عامر في تغريدة عبر "فيسبوك" : "كهربا من المتوقع أن يكون ضمن قائمة النادي الأهلي في مباراتة القادمة في دور الـ٨ في كاس مصر أمام المقاولون العرب"


ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره فريق المقاولون العرب، في ربع نهائي كأس مصر نسخة الموسم الماضي، يوم السبت الموافق 27 من نوفمبر الجاري.


جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد حصد العلامة الكاملة في أول 3 جولات، حيث جمع 9 نقاط على حساب الإسماعيلي وأسوان والداخلية.

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بشرى سارة النادي الأهلي كأس مصر كهربا المقاولون العرب الدوري

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