فرج عامر يزف بشرى سارة لعشاق الأهلي بشأن كهربا.. شاهد

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، إمكانية مشاركة محمود عبد المنعم “كهربا” لاعب الأهلي في مباراة ربع نهائي كأس مصر الموافق 27 من نوفمبر الجاري.



وكتب فرج عامر في تغريدة عبر "فيسبوك" : "كهربا من المتوقع أن يكون ضمن قائمة النادي الأهلي في مباراتة القادمة في دور الـ٨ في كاس مصر أمام المقاولون العرب"



ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره فريق المقاولون العرب، في ربع نهائي كأس مصر نسخة الموسم الماضي، يوم السبت الموافق 27 من نوفمبر الجاري.



جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد حصد العلامة الكاملة في أول 3 جولات، حيث جمع 9 نقاط على حساب الإسماعيلي وأسوان والداخلية.