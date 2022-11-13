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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المستشار الألماني يعرب عن أسفه لقرار بوتين عدم حضور قمة مجموعة العشرين

بوتين وشولتس
بوتين وشولتس

أعرب المستشار الألماني، أولاف شولتس، عن أسفه لقرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عدم المشاركة في قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال شولتس خلال زيارة عمل للعاصمة الفيتنامية هانوي، "سيكون من الجيد أن يحضر الرئيس بوتين إلى قمة مجموعة العشرين". 

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وأضاف أنه سيتعين على الرئيس الروسي مواجهة أسئلة وانتقادات من دول عديدة حول العالم.

وفي وقت سابق  قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن عدم مشاركة بوتين في قمة مجموعة العشرين يرجع إلى جدوله الزمني والحاجة إلى التواجد في روسيا. 

روسيا مجموعة العشرين بوتين الكرملين شولتس

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