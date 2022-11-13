موضة السبعينيات تعود.. أميرة أديب بإطلالة كلاسيكية على السجادة الحمراء

شاركت الفنانة أميرة أديب في حفل افتتاح الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط مجموعة كبيرة من النجوم و صناع السينما حول العالم، و ظهرت أميرة مرتدية فستانا على طريقة سعاد حسني والسبعينيات.



يذكر أن آخر أعمال أميرة أديب كان مسلسل "مين قال" الذي تم عرضه في رمضان الماضي، وشاركها في البطولة أحمد داش، جمال سليمان، نادين، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل "نقل عام" أمام الفنان الكبير محمود حميدة.

كانت أميرة قد حققت شهرة كبيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة انتشار فيروس كورونا، وهي الفترة التي كانت تدرس فيها التمثيل في لوس انجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وعادت إلى مصر بعد بسبب عمليات الإغلاق وتعليق الطيران في العالم.

بدأت أول أعمالها الدرامية، من خلال مسلسل "ولاد ناس"، مع الفنان أحمد وفيق، رانيا فريد شوقي، صبري فواز، وفاء صادق، و مجموعة من الوجوه الصاعدة، كما شاركت في مسلسل "تحقيق" الذي بدأ عرضه مؤخرا علي منصة watch it، مع الفنان أحمد مالك وهدى المفتي، محمد أنور، ومجموعة من الوجوه الشابة.