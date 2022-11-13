عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موضة السبعينيات تعود.. أميرة أديب بإطلالة كلاسيكية على السجادة الحمراء

أميرة أديب
أميرة أديب

شاركت الفنانة أميرة أديب في حفل افتتاح الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط مجموعة كبيرة من النجوم و صناع السينما حول العالم، و ظهرت أميرة مرتدية فستانا على طريقة سعاد حسني والسبعينيات. 


يذكر أن آخر أعمال أميرة أديب كان مسلسل "مين قال" الذي تم عرضه في رمضان الماضي، وشاركها في البطولة أحمد داش، جمال سليمان، نادين، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل "نقل عام" أمام الفنان الكبير محمود حميدة.

كانت أميرة قد حققت شهرة كبيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة انتشار فيروس كورونا، وهي الفترة التي كانت تدرس فيها التمثيل في لوس انجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وعادت إلى مصر بعد بسبب عمليات الإغلاق وتعليق الطيران في العالم.

بدأت أول أعمالها الدرامية، من خلال مسلسل "ولاد ناس"، مع الفنان أحمد وفيق، رانيا فريد شوقي، صبري فواز، وفاء صادق، و مجموعة من الوجوه الصاعدة، كما شاركت في مسلسل "تحقيق" الذي بدأ عرضه مؤخرا علي منصة watch it، مع الفنان أحمد مالك وهدى المفتي، محمد أنور، ومجموعة من الوجوه الشابة.

القاهرة السينمائي أميرة أديب مهرجان القاهرة السينمائي رانيا فريد شوقي احمد داش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذعر رهيب.. تعليق غير متوقع من أحمد موسى على انفجار تركيا

فيديو صادم.. حسين فهمي يحرج بوسي شلبي: مش هتصور معاكي بالفستان ده

قرار عاجل من التعليم بشأن توزيع الوجبات المدرسية

يرتدي الحلق.. ظهور صادم لـ عمرو دياب من حفل زفاف في تركيا

شوبير يكشف 4 أسماء على لائحة الاستغناء في الأهلي بقرار من كولر

ألقت نفسها من الرابع.. سر إنهاء عروس حياتها بعد 4 أيام زواج

إصابة العشرات في انفجار ضخم وسط إسطنبول | شاهد

استمرار التراجع في أسعار البيض.. اعرف سعر الكرتونة

ترشيحاتنا

بعد تحذيرات الحكومة .. غرامة 500 مليون جنيه للتلاعب في أسعار الأرز

الإعلامية جاسمين طه تقدم الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة

بورصة السيارات | ارتفاع 30 ألف جنيه في أسعار سوزوكي سويفت

راح ياكل زلابيا .. محي إسماعيل يثير الجدل ويختفي من على ريد كاربت مهرجان القاهرة.. صور

سميحة أيوب تكشف أول لقاء لها مع زوجها | فيديو

مايان السيد تثير الجدل بفستان جرئ على السجادة الحمراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر.. شيري عادل تتألق مع زوجها في مهرجان القاهرة السينمائي.. شاهد

أروى جودة بـ وشاح.. أغرب إطلالة على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي

أنا بحب أخد زمن الناس ..وفاة عم وجدي أشهر ممثلي الإعلانات

أحرجها حسين فهمي.. تفاصيل إطلالة بوسي شلبي الجريئة في مهرجان القاهرة السينمائي

فيديو

من حقي أدخل.. هند عاكف تثير أزمة في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل

انفجار ميدان تقسيم.. تركيا تفرض حظر النشر وتفتح تحقيق موسع| فيديو

محطات غيرت حياة سامي فهمي.. فيديوجراف

لا استطيع حمل زجاجة المياه.. اليوتيوبر إيمان صبحي تعلن إصابتها بمرض مزمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ