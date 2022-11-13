زيلينسكي: القبض على جنود موسكو في خيرسون.. وروسيا ارتكبت 400 جريمة حرب

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن التحقيقات كشفت عن أكثر من 400 جريمة حرب في مدينة خيرسون، مؤكدا العثور على جثث مدنيين.

وقال زيلينسكي في خطاب بالفيديو، الأحد، إنه " تم القبض على جنود روس ومرتزقة في منطقة خيرسون، مشيرا إلى أن القتال مستمر بكثافة في دونيتسك، مثل الفترة الماضية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني إن القوات الروسية دمرت البنية التحتية الرئيسية في مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا قبل الفرار.

واعتبر زيلينسكي المعارك الدائرة في منطقة دونيستك "كالجحيم" حيث تخوض القوات الموالية لموسكو قتالا أكثر صرامة، بعدما انسحبت روسيا من العاصمة الإقليمية الوحيدة التي سيطرت عليها منذ بدء الحرب في فبراير.

وتابع "الروس في كل مكان لديهم نفس الهدف وهو إذلال الناس قدر الإمكان.. لكننا سنعيد كل شيء، صدقوني".

يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، سحب أكثر من 30 ألف عسكري روسي ونحو 5 آلاف قطعة سلاح وعتاد عسكري إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر.

وقال جهاز المخابرات العسكرية الأوكراني، إن القوات الأوكرانية تدخل مدينة خيرسون في جنوب البلاد، موضحا أن المدينة تعود لسيطرة كييف بعد أن ظلت تحت السيطرة الروسية منذ مارس.

كما طالبت أوكرانيا أي قوات روسية ما زالت في المدينة بالاستسلام على الفور، وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية "سيقتل أي جندي روسي يحاول المقاومة.. لديكم فرصة واحدة فقط لتجنب الموت.. الاستسلام على الفور".