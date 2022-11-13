المصريين الأحرار يشيد بدور مستشفى شبرا للتأمين الصحي

التقى وحيد وجيه رئيس لجنة خدمة المواطنين المركزية بحزب المصريين الأحرار مع الدكتور عمرو مصطفي مدير مستشفى شبرا للتأمين الصحي لمناقشة عددا من طلبات المواطنين.

كما تطرق اللقاء لمناقشة الخدمات التي يقدمها التأمين في ضوء مسار الجمهورية الجديدة، وأنهى الاجتماع لخدمة عدد من المواطنين أصحاب الحق التأميني.

وعرض رئيس لجنة خدمة المواطنين بحزب المصريين الأحرار الدور الذى تقوم به اللجنة للتواصل مع الشارع وتيسير الامور للمواطنين والخدمات الشاملة الهادفة خدمة المواطن والوطن في ضوء تعزيز التواصل والتعاون مع الجهات المختصة المختلفة.



وأعرب عن شكره وتقديره لجهود مدير مستشفى التأمين الصحي بشبرا ودورها في خدمة المواطنين وسرعة الاستجابة لخدمة أصحاب الحقوق التأمينية.