عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المصريين الأحرار يشيد بدور مستشفى شبرا للتأمين الصحي

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار

التقى وحيد وجيه رئيس لجنة خدمة المواطنين المركزية بحزب المصريين الأحرار مع الدكتور عمرو مصطفي مدير مستشفى شبرا للتأمين الصحي لمناقشة عددا من طلبات المواطنين.

كما تطرق اللقاء لمناقشة الخدمات التي يقدمها التأمين في ضوء مسار الجمهورية الجديدة، وأنهى الاجتماع لخدمة عدد من المواطنين أصحاب الحق التأميني.

وعرض رئيس لجنة خدمة المواطنين بحزب المصريين الأحرار الدور الذى تقوم به اللجنة للتواصل مع الشارع وتيسير الامور للمواطنين والخدمات الشاملة الهادفة خدمة المواطن والوطن في ضوء تعزيز التواصل والتعاون مع الجهات المختصة المختلفة.


وأعرب عن شكره وتقديره لجهود مدير مستشفى التأمين الصحي بشبرا ودورها في خدمة المواطنين وسرعة الاستجابة لخدمة أصحاب الحقوق التأمينية.

المصريين الأحرار المركزى التأمين الصحي حزب المصريين الاحرار المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذعر رهيب.. تعليق غير متوقع من أحمد موسى على انفجار تركيا

فيديو صادم.. حسين فهمي يحرج بوسي شلبي: مش هتصور معاكي بالفستان ده

يرتدي الحلق.. ظهور صادم لـ عمرو دياب من حفل زفاف في تركيا

البحرين: خالص التعازي والمواساة لمصر في ضحايا حادث الدقهلية

قرار عاجل من التعليم بشأن توزيع الوجبات المدرسية

من حقي أدخل.. هند عاكف تثير أزمة في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل

ألقت نفسها من الرابع.. سر إنهاء عروس حياتها بعد 4 أيام زواج

5 جنيهات.. انخفاض جديد في أسعار الذهب بختام اليوم

ترشيحاتنا

لمعالجة المياه.. بنك الاستثمار الأوروبي يدعم مصر بـ 1.5 مليار دولار

25 ألف جنيه للمركز الأول.. تفاصيل مسابقة ابتكار 6 بجامعة القاهرة

البحرين: خالص التعازي والمواساة لمصر في ضحايا حادث الدقهلية

هل تجهز شيرين لزفافها مع حسام حبيب.. وطبيب نفسي يكشف مفاجأة| فيديو

أبرزهم ملياردير هندي.. 10 أثرياء يخططون لشراء ليفربول.. تفاصيل

إنفجار إسطنبول.. أمير قطر يعزي أردوغان ويعلن الوقوف إلى جانب تركيا|تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صاحبة فيديو اركبلك عدسات وحبيني أنا: شيرين رقصت العالم كله على صباعها

نجمات رفعن شعار لا للعري.. إطلالات محتشمة في مهرجان القاهرة السينمائي.. شاهد

ملحقش يفرح.. عريس حلوان دعا لمليونية زفافه فشيعه الجميع إلى القبر.. صور

بـ حلاقة غريبة.. ابنة شقيقة إلهام شاهين تثير الجدل على السجادة الحمراء

فيديو

صاحبة فيديو اركبلك عدسات وحبيني أنا: شيرين رقصت العالم كله على صباعها

يدمرون مستقبلي.. لماذا هاجم عبد الله السعيد إدارة الأهلي؟.. فيديوجراف

من حقي أدخل.. هند عاكف تثير أزمة في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل

انفجار ميدان تقسيم.. تركيا تفرض حظر النشر وتفتح تحقيق موسع| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ