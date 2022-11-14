عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عاطل في اتهامه بسرقة أموال من داخل شركة بمدينة نصر

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه؛ لاتهامه بسرقة أموال من داخل شركة في مدينة نصر.

علاقة محرمة في رمضان..اعترافات تفصيلية لقاتلة زوجها ببولاق الدكرور

وأنت السبب يابا.. فشل في برج القاهرة فقفز من أعلى القلعة|فيديو

البداية عندما، تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من صاحب إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم، قرر فيه باكتشافه سرقة مبلغ مالي و2 جهاز "لاب توب" من داخل الشركة عمله.

وبالانتقال وإجراء المعاينة؛ تبين وجود كسر بإحدى النوافذ في مكتب الشركة.

وبإجراء التحريات والاستعانة بالتقنيات الحديثة؛ أمكن التوصل إلى تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو أحد الأشخاص- له معلومات جنائية- مقيم في محافظة القليوبية.

وجرى استهداف اللص، وضبطه، حيث اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق ، وكسر الشباك " وأقر بأنه نظراً لتردده على المنطقة محل الواقعة وعلمه بوجود مبالغ مالية داخل الشركة محل البلاغ اختمرت في ذهنه فكرة الاستيلاء عليها، وفى سبيل ذلك  تمكن من دخول الشركة والاستيلاء على عدد 2 جهاز " لاب توب ومبلغ مالي" ولاذ بالفرار ، وأقر بإخفاء المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

وباستهداف مسكن المتهم أمكن العثور على المسروقات وجزء من المبلغ المالي وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مدينة نصر مديرية امن القاهرة بولاق الدكرور سرقة مبلغ مالى قسم شرطة مدينة نصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو صادم.. حسين فهمي يحرج بوسي شلبي: مش هتصور معاكي بالفستان ده

يرتدي الحلق.. ظهور صادم لـ عمرو دياب من حفل زفاف في تركيا

ذعر رهيب.. تعليق غير متوقع من أحمد موسى على انفجار تركيا

عمرو أديب يسأل: الرجل لو اتجوز واحدة صغيرة بتخليه شباب على طول.. وهبة قطب تجيب

صدمة قوية للجماهير.. رسميا استبعاد نجم هجوم منتخب مصر من ودية بلجيكا

ضربة موجعة لمنتخب مصر أمام بلجيكا

من حقي أدخل.. هند عاكف تثير أزمة في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل

تعليق ناري من رضا عبدالعال على تصريحات عبدالله السعيد ضد الأهلي

موضوعات متعلقة

علاقة محرمة في رمضان..اعترافات تفصيلية لقاتلة زوجها ببولاق الدكرور

إحالة أوراق قاتل صديقه في حلوان إلى المفتي

عشيقي كان بيدلعني أكتر منه|ننشر نص اعترافات «سامية» قاتلة زوجها في بولاق الدكرور

العشق الحرام.. سامية: هربت من أبويا وعشت في الشارع وخلصت على زوجي

المتهمة بقتل زوجها في بولاق: ضربته على وجهه وكسرت نفسه مع عشيقي

ترشيحاتنا

أسعار النفط تسجل قفزة جديدة عالميا مع زيادة الطلب

صندوق النقد الدولي يحذر من اندلاع حرب باردة جديدة بين أمريكا والصين

ما دعاء الرسول قبل الفجر؟.. بـ35 كلمة تكن من أهل الجنة

فنانة ترتدي فستان صادم| بكاء يسرا ولبلبة.. حسين فهمي يحرج بوسي شلبي.. أبرز ما جاء بالقاهرة السينمائي

أدلة جديدة على أول انقراض جماعي للحيوانات

لطمة على وجه السعيد.. شبانة: تصريحاته ضد الأهلي مدفوعة الأجر والسبب واضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكون واحد خارق من مطبخك يقلل مخاطر الإصابة بالكوليسترول و السكتة الدماغية

سريعة المفعول .. وصفات للتنحيف مجربة ومضمونة لإنقاص الوزن

ببدلة بينك.. الفيشاوى يقلد عمرو دياب بـ الحلق على السجادة الحمراء

أجرأ إطلالة في المهرجان.. ميريهان حسين تستعرض جمالها على السجادة الحمراء

فيديو

هل تجهز شيرين لزفافها مع حسام حبيب.. وطبيب نفسي يكشف مفاجأة| فيديو

صاحبة فيديو اركبلك عدسات وحبيني أنا: شيرين رقصت العالم كله على صباعها

يدمرون مستقبلي.. لماذا هاجم عبد الله السعيد إدارة الأهلي؟.. فيديوجراف

من حقي أدخل.. هند عاكف تثير أزمة في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ