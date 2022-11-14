حبس عاطل في اتهامه بسرقة أموال من داخل شركة بمدينة نصر

أمرت جهات التحقيق، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه؛ لاتهامه بسرقة أموال من داخل شركة في مدينة نصر.

البداية عندما، تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من صاحب إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم، قرر فيه باكتشافه سرقة مبلغ مالي و2 جهاز "لاب توب" من داخل الشركة عمله.

وبالانتقال وإجراء المعاينة؛ تبين وجود كسر بإحدى النوافذ في مكتب الشركة.

وبإجراء التحريات والاستعانة بالتقنيات الحديثة؛ أمكن التوصل إلى تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو أحد الأشخاص- له معلومات جنائية- مقيم في محافظة القليوبية.

وجرى استهداف اللص، وضبطه، حيث اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق ، وكسر الشباك " وأقر بأنه نظراً لتردده على المنطقة محل الواقعة وعلمه بوجود مبالغ مالية داخل الشركة محل البلاغ اختمرت في ذهنه فكرة الاستيلاء عليها، وفى سبيل ذلك تمكن من دخول الشركة والاستيلاء على عدد 2 جهاز " لاب توب ومبلغ مالي" ولاذ بالفرار ، وأقر بإخفاء المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

وباستهداف مسكن المتهم أمكن العثور على المسروقات وجزء من المبلغ المالي وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية تم اتخاذ الإجراءات القانونية.