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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شيحة: مصر ساهمت في العهد الدولي لحقوق الإنسان.. فيديو

عصام شيحة
عصام شيحة

قال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان؛ إن شعار منظمة حقوق الإنسان المصرية عدم إنتهاك حقوق الإنسان المصري والحفاظ على كرامته وهذا هو القانون الذي نعمل  به منذ نشاه المنظمه عام 1985.

أضاف عصام شيحة خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم في برنامج حضرة المواطن مع الإعلامي سيد علي؛ أن المنظمه قامت بعمل شراكه مع المنظمة العربيه لحقوق الإنسان عن حال الإنسان في مصر والمنطقة العربية داخل أروقة الأمم المتحدة وتم ذكر حقيقة حقوق الإنسان في مصر ثم ذهبنا الى هولندا وبلجيكا .

أوضح رئيس منظمة حقوق الإنسان المصرية؛ أن قامت بوضع مادة 93 لعام 2014 والتي تلزم الدوله المصرية بكل المواثيق التي وقعت عليها الدولة المصرية كما تم عقد اللجنه الدوليه لحقوق الانسان عام 2018 برئاسة وزير الخارجيه المصري ؛ كما ان في سبتمبر عام 2021 تم عمل الإستراتيجية الوطنية لحقوق وتوفر فيها مسارات متعددة مثل الإصلاح التشريعي وذلك يؤدي لتعديل قانون الإجراءات الجنائية بالكامل وكذلك تعديل قانون العقوبات والحد من الجرائم التي تؤدي لعقوبة الإعدام أو العقوبات السالبه للحرية.

وتابع أن هناك 10 دول عربيه فعلت بدائل للحبس الاحتياطي الإنسان منظومة حقوق الإنسان هي منظومة عالمية و مصر شاركت في ميثاق حقوق الإنسان في 48 كما أن مصر شاركت في العهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والإجتماعية للإنسان.

حقوق الإنسان مصر عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان سيد على

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